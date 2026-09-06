Stars Ralf Bauer wird 60: ‚Ich hätte früher investieren müssen‘

Ralf Bauer APRIL 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2026, 13:00 Uhr

Der Schauspieler steht kurz vor seinem 60. Geburtstag. Im Interview räumt er ein, frühere finanzielle Entscheidungen zu bereuen.

Ralf Bauer sieht seine finanzielle Vorsorge heute kritisch.

Am 12. September wird der Schauspieler 60 Jahre alt. Vor diesem großen Meilenstein hat er nun einen ehrlichen Blick zurückgeworfen. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur räumte Bauer ein, er hätte sich früher stärker um seine Absicherung kümmern sollen. Vor allem seine unregelmäßige Arbeit habe dabei eine Rolle gespielt. Viele Schauspieler hätten durch wechselnde Engagements und lange Drehzeiten kein regelmäßiges Einkommen und liefen dadurch Gefahr, im Alter finanziell schlechter dazustehen.

Auch Bauer selbst hätte nach eigener Einschätzung früher vorsorgen sollen. „Ich glaube, ich hätte früher investieren müssen. Ich hätte früher irgendwie das Geld nutzen müssen, anstatt immer zur Miete zu wohnen“, räumte der 59-Jährige ein. Damals habe er eher in den Tag hineingelebt und gedacht, „das Alter kommt nicht zu mir“. Abgesehen davon hält sich sein Bedauern über die Vergangenheit in Grenzen. Negative Erlebnisse verdränge oder vergesse er schnell, erklärte Bauer. Auch sein bevorstehender 60. Geburtstag beschäftige ihn kaum. „Ich denke immer, ich bin noch 25“, verriet er. Zahlen hätten für ihn schon lange keine große Bedeutung mehr.

Auch über sein Privatleben sprach der ‚Gegen den Wind‘-Star, der neben der Schauspielerei als Yoga-Lehrer tätig ist. Früher habe er sich einmal eine ganze Fußballmannschaft an Kindern gewünscht. Heute frage sich Bauer allerdings, ob er angesichts seines Berufs mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und langen Drehs ein guter Vater gewesen wäre. Ob sich daran noch etwas ändere, könne er nicht planen. „Wenn das sich ergibt, wenn das kommt, dann kommt es. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm“, sagte er.