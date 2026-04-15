Stars Ralf Schumacher zeigt seine Hochzeit im Fernsehen

Ralf Schumacher - Avalon - August 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 14:00 Uhr

Ralf Schumacher zeigt seine Hochzeit im Fernsehen.

Ralf Schumacher macht seine Liebe öffentlich und geht dabei einen ungewöhnlichen Schritt.

Die Hochzeit des Ex-Rennfahrers mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne wird zur TV-Show. Der ehemalige Formel-1-Pilot öffnet damit nicht nur sein Privatleben, sondern auch die Vorbereitungen für den großen Tag für ein Millionenpublikum. Wie bekannt wurde, begleitet ein Kamerateam die beiden über mehrere Wochen hinweg. Die vierteilige Doku-Serie mit dem Titel ‚Ralf Étienne: Wir sagen Ja‘ soll bereits im Mai starten und sowohl die Planung als auch die Trauung selbst zeigen.

Die Hochzeit ist an der Côte d’Azur geplant und wird zum emotionalen Höhepunkt der Sendung. Zuschauer bekommen Einblicke in Details wie die Auswahl der Location oder der Ringe – Themen, die sonst hinter verschlossenen Türen bleiben. Schumacher selbst begründet die Entscheidung mit dem Wunsch nach Offenheit. „Wir gehen gemeinsam durchs Leben, und diese Serie dokumentiert genau das“, erklärte er laut ‚Bunte‘. Damit wolle das Paar nicht nur persönliche Momente teilen, sondern auch zeigen, wie ihr Alltag als Paar funktioniert.

Die Beziehung zwischen dem 50-Jährigen und dem französischen Unternehmer wurde erst im Juli 2024 öffentlich. Anfang 2026 folgte die Verlobung, nun steht die Hochzeit bevor. Für Schumacher ist es nicht die erste Ehe: Aus seiner früheren Beziehung mit Cora Schumacher hat er einen Sohn. Gerade deshalb scheint die zweite Hochzeit für ihn eine besondere Bedeutung zu haben. Berichten zufolge will er aus früheren Erfahrungen gelernt haben und den Fokus stärker auf sich und seinen Partner legen. Auch organisatorisch bringt das Ereignis Herausforderungen mit sich, etwa bei der Namensfrage. Gleichzeitig soll die Feier über mehrere Tage gehen und damit ein echtes Großereignis werden.