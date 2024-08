Neues Album "Süchtig" Ramon Roselly kann sich ein „DSDS“-Comeback vorstellen

SpotOn News | 23.08.2024, 18:15 Uhr

Ramon Roselly veröffentlicht sein neues Album "Süchtig". Im Interview spricht er über Liebeslieder, ein mögliches "DSDS"-Comeback und die Kritik an der Schlagerbranche.

Ramon Roselly (30) veröffentlicht am 23. August mit "Süchtig" sein viertes Studioalbum. Der Titel stehe für "die Sehnsucht nach Glücksgefühlen und der Leichtigkeit", verrät der Sänger und "DSDS"-Gewinner von 2020 im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Das Werk ist mit Songs wie "Ich will nur dich" oder "Ich halt mein Herz für dich bereit" vollgepackt mit Liebesliedern. Rosellys Partnerin "findet die Lieder wunderschön", erzählt der Sänger weiter. "Sie ist eine der ersten, die die Songs zu hören bekommt. Um so mehr freut es mich natürlich, wenn sie ihr gefallen." Und wie geht er mit Avancen weiblicher Fans um? "Es freut mich, wenn die Menschen Freude an mir und meiner Musik haben. Dann weiß ich, dass ich etwas richtig gemacht habe."

In "Männer tuns immer" singt Roselly auch von männlichen Macken und Marotten. Es gebe ein paar Klischees, "die sicher auch mich betreffen", sagt der Sänger. "Ich fahre zum Beispiel auch gerne ein schönes Auto. Daran finde ich nichts Schlimmes, doch damit bediene ich natürlich auch ein Klischee."

"DSDS" ist eine Herzenssache

Seine musikalische Reise seit seinem "DSDS"-Triumph vor vier Jahren beschreibt er als "sehr aufregend, spannend und emotional" und mit dem Titel habe er bis jetzt "zum Glück nur gute Erfahrungen" gemacht. Roselly schwärmt: "Ich würde jederzeit wieder teilnehmen, es war eine unvergessliche Zeit!" Dass Kollegin Beatrice Egli (36) dieses Jahr in der Jury ein "DSDS"-Comeback feiert, freue ihn wirklich sehr, sagt der Sänger. "Es ist ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen." Dieses Gefühl könnte er sich auch für sich selbst vorstellen: "Ja, ich könnte es mir auch vorstellen, nach Hause zu kommen. 'DSDS' ist meine erste professionelle musikalische Erfahrung. Alles, was ich dadurch erlebt habe, ist und bleibt in meinem Herzen."

Bei all dem Erfolg hat Roselly seine Wurzeln als Mitglied einer Zirkusfamilie jedoch nicht vergessen, sie helfen ihm sogar: "Mein Aufwachsen im Zirkus hat mir für das jetzige Showgeschäft sehr geholfen. Ich kenne schon das Rampenlicht und die Aufregung, bevor der Vorhang aufgeht." Nach "DSDS" folgte sein Debütalbum "Herzenssache" sowie die Alben "Lieblingsmomente" und "Träume leben", von denen zwei auf Platz zwei der deutschen Charts kletterten. In der Schlagerwelt ist er somit angekommen und ein gern gesehener Gast, etwa am Samstag (24. August 2024, 20:15 Uhr, ZDF) bei "Die Giovanni Zarrella Show – Die große Sommerparty". Dass manche erfahrenen Kollegen die Entwicklungen in der Schlagerbranche kritisieren und sich die gute alte Zeit zurückwünschen, könne er verstehen, sagt Roselly. "Ich verstehe diese Kritik, denn ich hätte auch gerne die Zeit erlebt, in der es noch mehr um Musik ging. Vielleicht komme ich deshalb mit den älteren Kollegen auch so gut klar."

Trotz allem legt er derzeit seinen Fokus auf die Musik, erklärt Roselly, der unter anderem beim "Schlagerliebe Open Air" auch schon als Moderator auf der Bühne stand. "Sie steht bei mir aktuell im Vordergrund, daher moderiere ich aktuell auch nichts. Gerade geht es voll um das neue Album, was mir eine Herzenssache ist. Dass ich irgendwann mal wieder etwas moderiere, möchte ich jedoch nicht ausschließen."