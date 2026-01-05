Stars Raúl Richter: Trennung nach sieben Jahren

Bang Showbiz | 05.01.2026, 14:00 Uhr

Eigentlich wollten Raúl Richter und Vanessa Schmitt in diesem Sommer den nächsten großen Schritt wagen – doch daraus wird nichts.

Nach sieben gemeinsamen Jahren haben die beiden beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Das gaben sie nun öffentlich via Instagram bekannt und bestätigten zugleich, dass ihre geplante Hochzeit abgesagt wurde.

Über die genauen Gründe wollen beide nicht sprechen. Raúl Richter (38) erklärte, dass die Situation für sie sehr belastend sei und bat darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Auch Vanessa Schmitt meldete sich zu Wort und machte deutlich, wie schwierig die vergangenen Wochen für sie waren. Die Entscheidung sei ihnen keinesfalls leichtgefallen, doch aktuell sei es eine sehr schwere Zeit für beide.

Das Paar war seit 2018 zusammen und hatte bereits Höhen und Tiefen erlebt. 2022 kam es schon einmal zu einer kurzen Trennung, nachdem Richter einen Seitensprung eingeräumt hatte. Trotz dieser Krise fanden sie wieder zueinander. Ende 2024 folgte schließlich die Verlobung in Paris, die sie damals voller Stolz mit ihren Fans teilten.

Nun ist jedoch alles anders. Während Vanessa Schmitt sich vorerst zurückzieht, blickt Raúl Richter beruflich nach vorn: Neben neuen Folgen der Serie ‚Notruf Hafenkante‘ stehen für ihn weitere TV-Projekte an, darunter auch ein Auftritt in der kommenden Staffel von ‚The 50‘.