Stars Ray Romano: Es wird keine ‚Alle lieben Raymond‘-Neuauflage geben

Ray Romano - December 2024 - No Good Deed screening - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 14:00 Uhr

Ray Romano hat bestätigt, dass die Sondersendung zum 30. Jubiläum der Serie ‚Alle lieben Raymond‘ nicht zu einer Neuauflage der Serie führen wird.

Der 67-jährige Schauspieler, der in der CBS-Sondersendung mit seinen Co-Stars Patricia Heaton, Brad Garrett, Monica Horan sowie Madilyn und Sullivan Sweeten wiedervereint war, und der Schöpfer der Sitcom, Phil Rosenthal, haben erneut betont, dass die klassische Serie niemals zurückkehren wird.

Romano sagte den Fans zu Beginn der Sendung: „Lassen Sie uns eines klarstellen – dies ist ein Wiedersehen.“ Rosenthal fügte hinzu, dass es sich „nicht um einen Neustart“ handele, während Fotos der verstorbenen Darsteller Peter Boyle, Doris Roberts und Sawyer Sweeten auf dem Bildschirm zu sehen waren. Romano erklärte: „Wir werden niemals eine Neuauflage machen, weil uns drei Darsteller, drei Familienmitglieder fehlen. Wir würden niemals versuchen, die Serie ohne sie zu machen.“

Boyle, der in ‚Alle lieben Raymond‘ Rays Vater Frank Barone spielte, starb 2006 im Alter von 71 Jahren an multiplem Myelom und einer Herzerkrankung, während die Matriarchin der TV-Familie Roberts (Marie Barone) ein Jahrzehnt später im Alter von 90 Jahren verstarb. Der Kinderstar Sawyer Sweeten, der Geoffrey Barone spielte – einen von Rays Zwillingssöhnen in der Serie – nahm sich 2015 im Alter von 19 Jahren auf tragische Weise das Leben.

Rosenthal betonte, dass es „nicht mehr dasselbe wäre“ und dass alle Beteiligten froh sind, dass das Vermächtnis in Wiederholungen weiterlebt.