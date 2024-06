Auf Amazon Prime Video Reality-Show „The 50“ bekommt zweite Staffel

Die Reality-Competition-Show "The 50" geht demnächst in die zweite Runde (tj/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 16:47 Uhr

Im Frühjahr wurde das Reality-Format "The 50" zu einem großen Erfolg auf Amazon Prime Video. Jetzt kündigte der Streaming-Dienst eine weitere Staffel an.

Im März 2024 startete Amazon Prime Video ein neues Reality-Format, das es in sich hatte: In der Show trafen auf Einladung eines mysteriösen Spielleiters 50 bekannte Gesichter in einem Schloss aufeinander, um dort in verschiedenen Challenges gegeneinander anzutreten. Zu gewinnen gab es ein Preisgeld von 50.000 Euro, das allerdings nicht an den Gewinner, sondern an einen seiner jeweiligen Social-Media-Follower ging.

Da die Teilnehmer teilweise schon vor der Show miteinander Erfahrungen gemacht hatten, waren Zankereien und Kumpaneien während der 14 Episoden der Show unumgänglich. Auch in der nun angekündigten zweiten Staffel dürfte sich daran nichts grundlegend ändern.

Video News

"Love Island"-Star Paco Herb war Sieger in Staffel eins

In der ersten Staffel waren bekannte Namen wie Jenny Elvers (52), Djamila Rowe (56), Filip Pavlović (29), Menderes Bagci (39), Patricia Blanco (53) oder auch Ex-Fußballer Thorsten Legat (55) dabei. Als Sieger ging schließlich der als Kandidat der Datingshow "Love Island" bekannte Reality-Star Paco Herb (28) hervor.

Amazon Prime Video verspricht "noch mehr Drama"

Wie Amazon Prime Video jetzt bekannt gab, wird es nach dem großen Erfolg eine weitere Staffel geben. Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, kommentierte die Nachricht mit euphorischen Worten: "Unsere Zuschauer:innen haben über die 14 Episoden der ersten Staffel hinweg mit den Teilnehmenden mitgefiebert und das Reality-Drama gefeiert. Wir freuen uns darauf, das Entertainment-Spektakel mit Staffel zwei wieder zu starten – mit noch mehr Episoden, mehr Herausforderungen – und sicherlich auch noch mehr Drama."

Die zweite Staffel von "The 50" wird der Verlautbarung zufolge nun sogar 16 Ausgaben umfassen. Ein Ausstrahlungstermin wurde bisher noch nicht bekannt gegeben, auch die Teilnehmer der nächsten Runde wurden noch nicht genannt.