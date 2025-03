Stars Laut Alec Baldwin war seine Reality-Show härter als ein Filmdreh

Alec Baldwin at Torino Film Festival - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2025, 14:00 Uhr

Der 66-jährige Schauspieler und seine Frau Hilaria sind demnächst in der neuen Reality-Show 'The Baldwins' zu sehen.

Alec Baldwin fielen die Auftritte in seiner neuen Reality-Show schwerer als seine Filmdrehs.

Der 66-jährige Schauspieler und seine Frau Hilaria dokumentieren den Alltag in ihrer Großfamilie seit längerem in der neuen Reality-Show ‚The Baldwins‘. Für den Hollywoodstar war dabei die größte Sorge, vor der Kamera „langweilig“ zu wirken. Auf die Frage, ob es ihm schwerer falle er selbst zu sein oder ein Drehbuch auswendig zu lernen, antwortete Baldwin im Gespräch mit ‚Extra‘: „Ich selbst zu sein. Oh, das ist so hart, es ist so hart… denn man will nicht, dass es langweilig wirkt… Wir mögen unsere Routine, es ist gut für die Kinder, wenn sie eine Routine haben, und sie ist als Mutter sehr gut darin, ihnen eine Routine vorzugeben, deshalb verspürt man den Wunsch, alles ein bisschen alberner zu gestalten.“

Alecs 41-jährige Ehefrau war dagegen der Meinung, dass ihr Liebster sich teilweise zu sehr anstrengte. Die besagten Szenen wollte Hilaria deshalb scherzhaft herausschneiden lassen. Sie berichtet: „Es dreht sich alles um Routine und jeden Tag strengen wir uns an langweilig zu sein. Und dann passieren nicht langweilige Dinge, wie es eben so vorkommt mit sieben Kindern.“