Film Rebecca Hall: Erneute Zusammenarbeit mit Adam Wingard für Action-Thriller ‚Onslaught‘

Rebecca Hall - Getty - New York - October - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2025, 16:00 Uhr

Der Star wird für ihren neuen Action-Thriller erneut mit dem Regisseur zusammenarbeiten.

Rebecca Hall wird für ihren neuen Action-Thriller ‚Onslaught‘ erneut mit ‚Godzilla x Kong: The New Empire‘-Regisseur Adam Wingard zusammenarbeiten.

Die 42-jährige Schauspielerin wird in dem kommenden A24-Streifen, dessen Produktion jetzt in New Mexico begonnen hat, an der Seite ihrer ‚Monsterverse‘-Co-Stars Dan Stevens und Adria Arjona zu sehen sein.

‚Onslaught‘ erzählt die Geschichte einer Mutter (Arjona), die in einem Wohnwagen lebt und ihre Familie beschützt, als gefährliche Wesen aus einer geheimen Militärbasis entkommen und sie und ihre Liebsten bedrohen. Während Halls Charakter bisher unbekannt ist, berichtet ‚The Hollywood Reporter‘ darüber, dass ihre Rolle mit der von Stevens verwandt sein wird, einem deutschen Wissenschaftler, der an den Experimenten arbeitet, die es schaffen, aus der Basis zu entkommen. Neben Hall, Stevens und Arjona werden zudem Michael Biehn, Eric Wareheim, Reginald VelJohnson und UFC-Star Alex Poatan Pereira in ‚Onslaught‘ mitspielen, obwohl ihre Rollen noch nicht bekannt gegeben wurden. Der neue Thriller, für den noch kein Veröffentlichungstermin bekannt ist, wird von Aaron Ryder und Andrew Swett unter ihrem Banner Ryder Picture Company in Zusammenarbeit mit Regisseur Wingard produziert, der das Projekt auch mit Manager Jeremy Platt über Breakaway Civilization produzieren wird.