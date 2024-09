Stars Rebel Wilson: Heimliches Ja-Wort mit Partnerin Ramona

Rebel Wilson - April 2024 - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2024, 08:00 Uhr

Rebel Wilson hat heimlich geheiratet.

Die ‚Bridesmaids‘-Darstellerin hat am Samstag (28. September) nach zwei gemeinsamen Jahren mit ihrer Partnerin Ramona Agruma auf Sardinien, Italien, den Bund fürs Leben geschlossen, wie Insider dem ‚People‘-Magazin verraten haben sollen. Anfang des Monats war berichtet worden, dass das Paar – das Eltern der zweijährigen Tochter Royce ist – zwar ursprünglich geplant hatte, im Jahr 2025 zu heiraten, aber seine Pläne vorangetrieben und sich auf eine „sehr elegante“ Zeremonie in Europa gefreut hatte.

Ein Insider verriet ‚DailyMail.com‘: „Rebel will nicht länger warten. Sie ist glücklich, diesen Monat zu heiraten, weil sie sehr in Ramona verliebt ist und heiraten möchte. Es wird eine kleine Zeremonie mit engen Freunden und Familie und auch sehr elegant.“ Die 44-jährige Schauspielerin ging im Juni 2022 mit ihrer Romanze mit Ramona an die Öffentlichkeit und teilte ein Selfie der beiden zusammen auf Instagram. Sie betitelte den Beitrag mit den Worten: „Ich dachte, ich wäre auf der Suche nach einem Disney-Prinzen… aber vielleicht war das, was ich die ganze Zeit wirklich brauchte, eine Disney-Prinzessin #loveislove.“

Und es scheint, dass Italien für das Paar etwas Besonderes ist, denn es ist das Land, in dem sie ihren ersten öffentlichen Urlaub als Paar verbrachten. Nur wenige Tage, nachdem sie ihre Beziehung bestätigt hatten, teilte die ‚Pitch Perfect‘-Darstellerin ein Foto von ihnen, auf dem sie in Porto Cervo Händchen halten, mit der Unterschrift „Ciao Bellas“. Die ‚Senior Year‘-Darstellerin nutzte Instagram auch, um bekannt zu geben, dass sie und Ramona sich letztes Jahr verlobt haben, als sie zwei Fotos von sich und ihrer Freundin in passenden rosa Oberteilen im Disneyland postete. Sie betitelte die Bilder: „Wir haben JA gesagt! Vielen Dank an @tiffanyandco für den atemberaubenden Ring und an Bob Iger und das unglaubliche Team von Disneyland @disneyweddings für diese magische Überraschung!“