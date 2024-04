Stars Rebel Wilson: So viel verdiente sie an ‚Pitch Perfect‘

Rebel Wilson - Pitch Perfect still 2015 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2024, 16:00 Uhr

Rebel Wilson schaffte es, 10 Millionen Dollar für ‚Pitch Perfect 3‘ auszuhandeln.

Die 44-jährige Schauspielerin hat sich daran erinnert, wie sie von mickrigen 3.500 US-Dollar für ihre kleine Rolle in dem Rom-Com-Klassiker ‚Bridesmaids‘ aus dem Jahr 2011 dazu kam, die Universal Studios davon zu überzeugen, ihren Gehaltsscheck für ihre Rolle als Fat Amy in dem Musical-Comedy-Film von 2017 um 1 Million US-Dollar zu erhöhen. Als Frau in Hollywood war das eine große Sache.

Rebel sagte der ‚New York Times‘, als sie ihre Memoiren ‚Rebel Rising‘ promotete: „Die Universal Studios sind unglaublich, aber haben sie eine Menge Geld mit den ‚Pitch Perfect‘-Filmen verdient? Ja. Obwohl ich all diese Leute bei Universal absolut liebe, habe ich diesen Hebel zu meinem Vorteil genutzt? Ja. Und in der 11. Stunde sage ich: ‚Weißt du, das ist ein schönes Angebot von 9 Millionen Dollar. Aber ich brauche noch einen, um auf 10 zu kommen.“ Das sei ein großer Meilenstein, wenn man Schauspieler ist. Rebel fügte hinzu: „Ein achtstelliges Angebot zu erhalten, ist für eine Frau enorm. Manchmal reden Frauen nicht gerne darüber. Ich glaube nicht, dass die Jungs ein Problem damit haben, zu sagen, dass sie 20 Millionen Dollar pro Film bekommen.“

Die ‚Hustle‘-Darstellerin behauptete zuvor, dass sie eine Klausel in ihrem Vertrag für die Trilogie hatte, die besagte, dass sie eine bestimmte Menge an Gewicht nicht verlieren oder zunehmen dürfe. Dem ‚Call Her Daddy‘-Podcast sagte sie letztes Jahr: „Du kannst kein Gewicht verlieren. Ich glaube, es sind nicht mehr als 10 Pfund oder weniger als 10 Pfund. Man muss irgendwie bei dem Gewicht bleiben. Das steht im Vertrag.“