Stars Red Hot Chili Peppers verkaufen Musikkatalog in Mega-Deal über 240 Millionen Pfund an Warner

Red Hot Chili Peppers - London Stadium June 26 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 20:00 Uhr

Die Red Hot Chili Peppers haben ihren gesamten aufgenommenen Musikkatalog versilbert und ihn in einem Deal im Wert von mehr als 255 Millionen Euro (300 Millionen Dollar) an die Warner Music Group zurückverkauft.

Die Red Hot Chili Peppers haben einen der größten Rock-Deals des Jahres abgeschlossen.

Die Band hat ihren vollständigen aufgenommenen Musikkatalog für Berichten zufolge 255 Millionen Euro (300 Millionen Dollar) an die Warner Music Group verkauft.

Laut ‚Billboard‘ umfasst der Verkauf das gesamte aufgenommene Werk der Band, darunter 13 Studioalben und Jahrzehnte voller Hits, die weiterhin enorme Streaming-Zahlen erzielen. Der Katalog soll jährlich rund 26 Millionen Dollar einbringen und zählt damit zu den wertvollsten im modernen Rock. Anthony Kiedis und Co. hatten die Rechte angeboten, nachdem sie im vergangenen Jahr die Kontrolle über ihre Aufnahmen übernommen hatten. Es hieß, sie hätten gehofft, näher an 350 Millionen Dollar zu kommen. Letztendlich machte Warner das erfolgreiche Angebot, was Sinn ergibt, da das Label ursprünglich einige der größten Alben der Band veröffentlichte, darunter ‚Blood Sugar Sex Magik‘ und ‚Californication‘.

Dieser Blockbuster-Deal ist getrennt vom früheren Verkauf der Chili Peppers im Jahr 2015, als Hipgnosis Songs Fund ihre Veröffentlichungsrechte für rund 150 Millionen Dollar übernahm. Diese Rechte könnten bald erneut den Besitzer wechseln, da Sony Music derzeit Gespräche führt, um Hipgnosis – inzwischen in Recognition Music Group umbenannt – in einer milliardenschweren Übernahme zu kaufen, die die Kontrolle über Hunderte bedeutender Kataloge verschieben würde. Die neue Vereinbarung reiht die Band in die wachsende Liste von Rock-Größen ein, die von ihrem Vermächtnis profitieren.

Die Red Hot Chili Peppers arbeiten derzeit an einem neuen Album, nach den beiden Veröffentlichungen ‚Unlimited Love‘ und ‚Return of the Dream Canteen‘ aus dem Jahr 2022. Im Gespräch mit dem ‚MOJO‘-Magazin verriet Bassist Flea, dass er und Gitarrist John Frusciante tief in Schreibsessions stecken, in Frusciantes Heimstudio arbeiten und dem unverwechselbaren Chili-Peppers-Funken nachjagen. Er sagte: „Wir haben bei John geschrieben und aufgenommen, und die Musik fühlt sich großartig an. Sobald wir anfangen zu spielen, geht es nur darum, diesen magischen Groove zu finden und es richtig zu machen.“