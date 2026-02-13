Stars Reese Witherspoon ist vom Tod von James Van Der Beek „zutiefst erschüttert“

James Van Der Beek - Dancing with the Stars final party 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2026, 09:00 Uhr

Reese Witherspoon ist vom Tod von James Van Der Beek „zutiefst erschüttert“.

Der ‚Dawson’s Creek‘-Star verstarb am Mittwoch (11. Februar) im Alter von 48 Jahren, nachdem bei ihm im August 2023 Darmkrebs im Stadium 3 diagnostiziert worden war. Reese reagierte in den sozialen Medien auf die Nachricht und erklärte, sie sei „am Boden zerstört“. Die Oscar-Preisträgerin schrieb in ihrer Instagram-Story: „Zutiefst erschüttert, vom Tod von James Van Der Beek zu hören. Was für ein außergewöhnlicher, talentierter Mann, der in all seinem Handeln große Freundlichkeit und Würde gezeigt hat. Ich bete, dass alle Engel in dieser schweren Zeit über seine Familie wachen.“

Auch Ben Stiller gedachte des verstorbenen Schauspielers mit bewegenden Worten. Der 60-Jährige schrieb auf X: „Diese Nachricht macht mich wirklich traurig. Ich kannte James Van Der Beek nicht wirklich, aber man konnte sein großes Herz spüren. Was für ein Verlust.“ Melissa Joan Hart hatte zuvor ebenfalls erklärt, wie sehr sie der Tod des Schauspielers getroffen habe. Die 49-Jährige hatte mit James ihren ersten Kuss vor der Kamera und erinnerte sich daran, ihm „vor etwa zwei Jahren“ begegnet zu sein, als er gemeinsam mit seiner Tochter ein Lied sang. Auf Instagram schrieb sie: „Es bricht mir das Herz zu hören, dass @vanderjames verstorben ist. Er war wirklich ein netter Mensch, ein großartiger Vater, wunderbarer Schauspieler und wird für immer mein erster Kuss vor der Kamera bleiben, als er eine Gastrolle in #ClarissaExplainsItAll hatte.“