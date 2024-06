Stars Reese Witherspoon: Spitzname für ihre Kollegin

Reese Witherspoon - Tiffany & Co. celebrates the launch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 14:53 Uhr

Die Schauspielerin nennt ihre ‚Big Little Lies‘-Kollegin Laura Dern nur beim Nachnamen.

Reese Witherspoon nennt Laura Dern nur bei ihrem Nachnamen, um Verwirrung zu vermeiden.

Die ‚Natürlich Blond‘-Darstellerin ruft ihre ‚Big Little Lies‘-Kollegin einfach „Dern“ und verärgert damit ihren Co-Star Nicole Kidman. Im Interview mit ‚Vanity Fair‘ beschwerte sich Nicole: „Ich hasse es, wenn du sie Dern nennst. Es hört sich so komisch an. Ich sage dann immer ‚Laura‘, aber du meinst nur ‚Nein, Dern, Dern‘ und ich frage mich, warum.“ Tatsächlich hat Reese für ihren Spitznamen eine besondere Erklärung, wie sie gegenüber der Zeitschrift verriet: „Weil mein Name Laura ist und ihr Name Laura ist und mich das verwirrt. Mein echter Name ist Laura Jeanne. Ich bin dann verwirrt und nenne sie deshalb einfach Dern. Wir können nicht beide Laura sein.“

Dass ihre beiden Kolleginnen denselben Namen tragen, hatte Nicole offenbar ganz vergessen. Dennoch findet sie die Situation weiterhin komisch. „Sie nennt dich doch gar nicht Laura“, erklärt die ‚Moulin Rouge‘-Darstellerin ihre Einwände. Und auch Reese scheint bewusst zu sein, dass ihr Verhalten etwas seltsam herüberkommt. „Du versucht etwas zu verstehen, dass keinen Sinn ergibt“, zeigt sie sich amüsiert. Obwohl die Schauspielerin ursprünglich auf den Namen Laura Jeanne Witherspoon getauft wurde, nahm sie zu Beginn ihrer Filmkarriere in den Neunzigern den Mädchennamen ihrer Mutter als Künstlernamen an.