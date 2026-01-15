Stars Reese Witherspoon warnt Fans vor Catfishing-Masche

Reese Witherspoon - February 2024 - Avalon - Screen Actors Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2026, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin ist ins Visier von Betrügern geraten, die im Netz vorgeben, sie zu sein.

Reese Witherspoon hat ihre Fans davor gewarnt, wachsam gegenüber Betrügern zu sein, die sich in den sozialen Netzwerken als sie ausgeben.

Die Hollywood-Schauspielerin erklärte, sie habe in den vergangenen 24 Stunden eine sehr belastende Zeit erlebt, nachdem sie mehrere sogenannte Catfishing-Betrugsfälle auf Instagram und TikTok entdeckt habe. Dabei würden Betrüger ihren Namen und ihr Bild benutzen, um online „Beziehungen aufzubauen“.

Deshalb appellierte Reese an ihre Follower, besonders vorsichtig im Umgang mit Accounts zu sein, die vorgeben, von ihr selbst betrieben zu werden. In einem TikTok-Post machte die 49-Jährige deutlich, dass diese Profile nicht von ihr stammten. „Es gibt mehrere Personen auf TikTok und Instagram, die sich als ich ausgeben. Sie schreiben den Leuten private Nachrichten, versuchen, eine Beziehung aufzubauen, persönliche Informationen zu bekommen und Treffen zu planen“, erzählte sie.

Die Oscar-Preisträgerin fügte hinzu: „Ich möchte, dass ihr wisst: Das bin nicht ich. Und es ist sehr erschütternd, dass Menschen meinen Namen benutzen, um andere zu manipulieren.“ Reese stellte klar, dass sie ihre Fans niemals um Geld oder ein Treffen bitten würde. Sie rief dazu auf, vorsichtig zu sein, wem man in sozialen Netzwerken vertraut. „Bitte schaut euch diese Accounts genau an, die so etwas tun, und stellt sicher, dass sie verifiziert sind“, appellierte die Schauspielerin.

Reese erklärte, dass solche Betrugsmaschen nicht nur sie beträfen, es sie jedoch besonders traurig mache, wie groß das Ausmaß inzwischen sei. Abschließend betonte die ‚Natürlich blond‘-Darstellerin: „Bitte seid da draußen vorsichtig und wisst, dass ich euch niemals, wirklich niemals kontaktieren würde, um euch zu manipulieren oder euch irgendetwas wegzunehmen.“