Film Marion Cotillard nimmt jetzt wieder ‚großartige Projekte‘ an, da ihre Kinder älter sind

Marion Cotillard - 70th Anniversary Night at Cannes film Festival - May 17 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 11:00 Uhr

Marion Cotillard nimmt jetzt wieder 'großartige Projekte' an, da ihre Kinder älter sind.

Marion Cotillard hat verraten, dass sie nun wieder mehr Rollen annehmen möchte, da ihre Kinder älter geworden sind.

Die 50-jährige französische Schauspielerin ist Mutter von Sohn Marcel (15) und Tochter Louise (9), die sie mit ihrem Ex-Partner, dem Regisseur Guillaume Canet, hat. Während der Zeit, in der sie ihre Kinder großzog, legte Marion beruflich eine Pause ein. Nun erklärte sie in einem neuen Interview mit ‚Deadline‘, dass sie gerade dabei sei, ihre Karriere wieder intensiver aufzunehmen. Sie sagte: „Ich hatte diese Phase, in der ich bei meinen Kindern bleiben wollte, und ich hatte das Glück, das tun zu können. Jetzt sind sie älter und ich möchte wieder mehr Filme machen. Einige großartige Projekte kommen gerade auf mich zu.“

Als Nächstes wird Marion in den Filmen Karma und Roma Elastica zu sehen sein, die beide beim diesjährigen Cannes Film Festival in Frankreich gezeigt werden. Außerdem spielte sie an der Seite von Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in der TV-Serie ‚The Morning Show‘ mit. Ob ihre Figur Celine in der nächsten Staffel zurückkehren wird, wollte Marion zwar nicht verraten, sagte ‚Deadline‘ jedoch, dass sie die Rolle „wirklich genossen“ habe. Sie erklärte weiter: „Auch hier gilt: So wähle ich meine Rollen aus. Ich möchte ein neues Abenteuer erleben. Ich möchte etwas machen, das ich noch nie zuvor getan habe. Ich entscheide mich dann für ein Projekt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese Seite der Menschlichkeit noch nie zuvor erforscht habe.“

Marions Karriere wird außerdem mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt. Die Auszeichnung wurde bereits im vergangenen Juli angekündigt, doch laut der Schauspielerin müsse noch der „richtige Zeitpunkt“ für die Enthüllungszeremonie gefunden werden. Über die Ehrung sagte sie lächelnd: „Damit habe ich wirklich nie gerechnet, ich habe nicht einmal davon geträumt. Als es passiert ist, hat es mein Herz berührt. All diese Namen auf diesem Boulevard, Menschen, die ich so sehr bewundere, Menschen, die mich inspiriert haben und mich immer noch inspirieren. Es ist etwas ganz Besonderes.“