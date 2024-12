Stars Regisseur Barry Jenkins ist unter der Haube

Barry Jenkins - Lulu Wang - LA - Getty Images - Mufasa premiere - Dec 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2024, 09:00 Uhr

Der FIlmemacher und seine Kollegin sind heimlich vor den Traualtar getreten.

Barry Jenkins hat Lulu Wang geheiratet.

Der Oscar-Preisträger bestätigt, dass er seiner Partnerin das Jawort gegeben hat. Die beiden Regisseure sind seit 2018 liiert.

Auf die Frage, wie er das Eheleben genieße, verriet der Filmemacher bei der Premiere seines neuen Films ‚Mufasa: Der König der Löwen‘ gegenüber ‚People‘: „Es fühlt sich gut an, Mann. Wir sind schon eine ganze Weile zusammen. Wir machen das Gleiche, und als ich dieses Projekt begann, war sie sehr stark involviert. Und dann hat sie mich davon überzeugt, das Drehbuch wenigstens zu lesen. Und so ist es wirklich wunderbar. Ich glaube, die Präsentation dieses Films und das, was an diesem Wochenende passiert ist, fühlt sich für uns wie der Abschluss eines Zyklus an.“

Das Paar hat sich immer bemüht, seine Romanze aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Aber der ‚Moonlight‘-Regisseur liebt es, dass sie in der gleichen Branche tätig sind. „Ich denke, wenn man etwas sehr Seltsames macht – und ich finde, dass das Inszenieren von Filmen seltsam ist – ist es wirklich wunderbar, nach Hause zu gehen und dort jemanden zu haben, der das Gleiche macht. Derjenige versteht deine ganze Verrücktheit und deine Fremdartigkeit und kann dir helfen, damit umzugehen“, schilderte er.

Die 41-Jährige hatte sich zuvor ähnlich geäußert. Gegenüber ‚People‘ schwärmte Lulu Wang: „Es ist wirklich schön. Es ist toll, jemanden zu haben, der die Branche wirklich versteht und über den Prozess sprechen kann.“