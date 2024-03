Buchveröffentlichung "500 Streifzüge" Reiserouten durch Europa: Auf den Spuren berühmter Persönlichkeiten

Auf dem Stables Market in Camden Town im Norden Londons steht eine Bronzestatue der britischen Sängerin Amy Winehouse. (che/spot)

SpotOn News | 21.03.2024, 20:16 Uhr

Kultur und Reiselust lassen sich verbinden. Viele europäische Städte bieten spannende Geschichten aus der Perspektive berühmter Persönlichkeiten. So kann man auf einer Reise auf den Spuren von Oscar Wilde, Vincent Van Gogh oder Amy Winehouse wandeln.

Der Frühling weckt bei vielen Menschen wieder die Reiselust. "Sich auf den Weg zu machen, kann ein Vergnügen sein", sagt auch die Autorin Kath Stathers, die am 21. März 2024 ihr neuestes Buch veröffentlicht: "500 Streifzüge" ist eine romantische Reise auf den Spuren berühmter Persönlichkeiten rund um den Globus. Gerade Europa bietet dafür nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch eine reiche Geschichte, die zum Wandern einlädt.

Vincent Van Gogh – ein Reisender der Moderne

Vincent Van Goghs Kunst und seine bewegte Lebensgeschichte faszinieren viele Menschen – bis heute. In den letzten Jahren haben die Werke des niederländischen Künstlers zudem ein regelrechtes Comeback erlebt. Die Autorin Kath Stathers hat zusammengetragen, wo van Gogh überall zu finden war. So lässt sich eine Reise durch Europa gleich in mehreren Städten mit einer Spurensuche nach dem Künstler der Moderne verbinden: Zum Beispiel in Paris, um den charmanten Montmartre zu erkunden, wo der Künstler seine berühmte gleichnamige Werkreihe schuf. Oder in England, wo er vor seiner Zeit als Maler einige Monate in Ramsgate lebte. Und natürlich finden sich van Goghs Spuren auch in den Niederlanden: In Amsterdam ist ihm nicht nur ein Museum gewidmet, sondern in Nieuw-Amsterdam steht auch sein Wohnhaus zu Lebzeiten.

Amy Winehouse – eine Gesangsikone ihrer Zeit

Amy Winehouse war eine Künstlerin, die sich durch ihre einzigartige Stimme und ihren unverwechselbaren Stil auszeichnete. Sie verband Elemente aus Jazz, Soul und R'n'B zu einem unverwechselbaren Sound. Ihr persönlicher Kampf gegen Drogen- und Alkoholabhängigkeit, den sie in ihren Songs verarbeitete, führte zu ihrem frühen Tod im Alter von nur 27 Jahren im Jahr 2011. Amy Winehouse wird nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre Authentizität, Ehrlichkeit und künstlerische Integrität bis heute gefeiert. In ihrem Herzen blieb Winehouse ihrem Londoner Stadtteil Camden treu. Wie Stathers in ihrem Buch verrät, bezeichnete sie ihn selbst als ihren "Spielplatz". Dort verbrachte sie demnach viel Zeit, hier gab sie ihr letztes Konzert, es gibt eine Bronzestatue der Sängerin zu bestaunen, ebenso wie ihre Stammkneipe und natürlich ihr Haus am Camden Square.

Oscar Wilde – der irische Dramatiker

Für Reisende, die mehr als nur Sehenswürdigkeiten entdecken möchten, bietet sich in Dublin eine Tour auf den Spuren Oscar Wildes an. Oscar Wilde ist berühmt für seine literarischen Werke, insbesondere für seine brillanten Komödien wie "The Importance of Being Earnest" (deutsch: "Wie wichtig es ist, ernst zu sein"). Das Oscar Wilde House, auch bekannt als Number 1 Merrion Square, ist sein Geburtshaus und wurde zu einem Denkmal für ihn umgebaut. Es befindet sich in der Nähe des Merrion Square Parks, wo auch ein Tipp der Autorin Kath Stathers zu finden ist: Die Oscar Wilde Statue. Nach einem Rundgang durch den Park empfiehlt sie, bei einem Pint Bier im Kennedys, wo sich der junge Wilde samstags im ehemaligen Lebensmittelladen ein paar Pennies verdiente, in Wildes Lebensstil einzutauchen.