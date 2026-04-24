Stars Renata und Valentin Lusin erzählen von der Geburt ihrer Tochter Tessa

Renata Lusin Valentin Lusin - September 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 14:00 Uhr

Renata und Valentin Lusin erzählen von der Geburt ihrer Tochter Tessa.

Für Renata und Valentin Lusin hat ein neues Kapitel begonnen.

Am 9. April sind die ‚Let’s Dance‘-Stars erneut Eltern geworden. Mit Tochter Tessa ist ihr Familienglück nun komplett – und die beiden Tänzer blicken emotional auf die Geburt zurück. Nur zwei Wochen nach der Entbindung beschreiben sie ihr neues Leben zu viert als überwältigend schön. „Es ist das Schönste auf der ganzen Welt“, sagt Renata im ‚Bunte‘-Interview. Der Wunsch nach einem zweiten Kind sei groß gewesen, umso größer sei nun die Dankbarkeit, dass alles so gut verlaufen ist.

Besonders die Geburt selbst bleibt dem Paar als intensiver Moment in Erinnerung. Nach den schwierigen Erfahrungen bei der Geburt ihrer ersten Tochter Stella, die von Komplikationen geprägt war, verlief diesmal alles deutlich entspannter. Die kleine Tessa kam laut Renata in einer „wunderschönen Geburt“ zur Welt: ein Erlebnis, das sie als emotionalen Höhepunkt beschreibt. Dennoch verlief nicht alles vollkommen reibungslos: Kurz nach der Geburt musste bei dem Baby ein kleiner medizinischer Eingriff am Zungenbändchen vorgenommen werden. Für die frischgebackene Mutter war das „das Negativste“ der ersten Tage. Insgesamt überwiegt jedoch klar das Glück.

Im Alltag zeigt sich Tessa bislang als ruhiges Baby. Sie schlafe viel und melde sich etwa alle drei Stunden zum Trinken, berichtet Renata. Dadurch sei auch für die Eltern ausreichend Erholung möglich – ein Umstand, der nach den ersten intensiven Erfahrungen mit Stella besonders geschätzt wird. Ein weiterer bewegender Moment war das erste Aufeinandertreffen der beiden Schwestern. Tochter Stella, inzwischen zwei Jahre alt, reagierte neugierig und liebevoll auf das neue Familienmitglied. Für die Lusins ist genau das ein Zeichen dafür, dass sich ihre Familie harmonisch weiterentwickelt.

Hinter dem aktuellen Glück liegt jedoch auch eine emotionale Vergangenheit: Vor der Geburt ihrer ersten Tochter hatte Renata mehrere Fehlgeburten erlitten. Umso bewusster erleben beide nun die Zeit mit ihren Kindern.