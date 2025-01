Bridget Jones ist zurück Renée Zellweger und Hugh Grant: Eleganter Auftritt bei Filmpremiere

Renée Zellweger und Hugh Grant bei der "Bridget Jones"-Premiere in Paris. (ili/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 07:08 Uhr

In Paris feierten Renée Zellweger und Hugh Grant die Premiere des vierten "Bridget Jones"-Films. Die Hauptdarstellerin begeisterte in einem eleganten One-Shoulder-Traumkleid, während auch ihr Leinwand-Ex sich von seiner besten Seite zeigte.

Die Stars der "Bridget Jones"-Filmreihe haben sich für die Premiere des vierten Films in Paris wiedervereint. Renée Zellweger (55) und Hugh Grant (64) erschienen am Montagabend zur Vorstellung von "Bridget Jones: Mad About The Boy" in der französischen Hauptstadt – beide in elegantem Schwarz.

Zellweger, die seit über 20 Jahren die liebenswert-tollpatschige Bridget verkörpert, bezauberte in einem One-Shoulder-Spitzenkleid, das ihre Silhouette perfekt zur Geltung brachte. Das Dress bestach durch einen kunstvoll ausgefransten Ausschnitt, der sich von unter ihrem Arm diagonal über die eine Schulter zog. Ihre aschblonden Haare hatte die Oscarpreisträgerin zu einer klassischen Hochsteckfrisur frisiert. Schwarze Stilettos komplettierten den glamourösen Look.

Kleiner Unfall vor der Premiere?

Ein Detail fiel bei dem ansonsten makellosen Auftritt ins Auge: Die Schauspielerin trug ein Pflaster am Finger – offenbar hatte sie sich kurz vor der Veranstaltung leicht verletzt. Wie "Mail Online" weiter berichtet, tat dies ihrer guten Laune keinen Abbruch.

Auch ihr Filmpartner Hugh Grant, der erneut als charmanter Schwerenöter Daniel Cleaver zu sehen ist, präsentierte sich elegant. Der britische Schauspieler wählte einen klassischen schwarzen Anzug, den er mit einem strahlend weißen Hemd und glänzenden schwarzen Lederschuhen kombinierte.

Dramatische Wendung für Bridget

Der vierte Teil der beliebten Reihe verspricht emotional zu werden: Nachdem Bridget im letzten Film endlich ihr Happy End mit Mark Darcy (Colin Firth, 64) gefunden hatte, nimmt die Geschichte nun eine tragische Wendung. Wie bereits in der Buchvorlage von Helen Fielding (66) stirbt Mark bei einem Auslandseinsatz als Menschenrechtsanwalt. Die Geschichte setzt vier Jahre nach diesem einschneidenden Ereignis ein.

Der Trailer verrät bereits: Bridgets Freunde versuchen, die nun alleinerziehende Mutter wieder ins Dating-Leben zurückzubringen. Auch der Spagat zwischen Karriere und Kinderbetreuung wird thematisiert – inklusive der typisch britischen Comedy-Elemente, für die die Reihe bekannt ist.

Die "Bridget Jones"-Filme gehören zu den erfolgreichsten romantischen Komödien der Filmgeschichte. Der erste Teil "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" kam 2001 in die Kinos. Es folgten "Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns" (2004) und "Bridget Jones' Baby" (2016).