Renée Zellweger schlägt sich 2025 als Bridget Jones durchs Leben als alleinerziehende Mama. (rho/spot)

SpotOn News | 13.11.2024, 00:00 Uhr

Gleich zu Beginn der Vorschau über das letzte Kapitel von "Bridget Jones" taucht ein Totgeglaubter wieder auf. Für noch mehr Wirbel sorgt ein Jungspund.

Sie ist zurück: Renée Zellweger (55) in ihrer ikonischen Rolle als verzweifelte Singlefrau Bridget Jones. Der vierte Teil "Bridget Jones – Verrückt nach ihm" startet bundesweit am 27. Februar 2025 in den Kinos und verspricht ein neues Kapitel ihrer romantisch-verrückten Abenteuer. Einen ersten Vorgeschmack liefert der Trailer zum Film, der jetzt veröffentlicht wurde.

Schon in den ersten Sekunden des Trailers wurde das bisherige Set-Geheimnis gelüftet: Wie die britische "Daily Mail" im Juli berichtet hatte, wurde Oscarpreisträger Colin Firth (64), der in allen drei bisherigen "Bridget Jones"-Teilen Mark Darcy spielte, am Set gesichtet und sollte demnach für einen Auftritt nach seinem Leinwandtod zurückkehren. Unklar blieb, worum es sich bei seiner Rückkehr handelte. Jetzt ist klar: Es war nur eine Traumszene.

Neues Leben, altes Männerchaos

Außerdem werden im Trailer Sequenzen gezeigt aus Bridgets neuem Leben und Alltag als Witwe und Mutter. Seit Mark vor vier Jahren verstarb, kümmert sie sich allein um den neunjährigen Billy und die vierjährige Mabel. Die beiden Kinder zieht sie mit der Unterstützung ihrer treuen Freunde auf – darunter auch ihr Ex-Liebhaber Daniel, jetzt "Onkel Daniel", Cleaver (Hugh Grant, 64).

Bei einem feuchtfröhlichen Cocktailabend beschließen, der Vorschau zufolge, ihre Freunde und später sogar ihre Gynäkologin Dr. Rawlings (Emma Thompson, 65), dass Bridget wieder an den Mann muss und schlagen ihr die Datingplattform Tinder vor. Ausgerechnet ein 29-Jähriger ("The White Lotus"-Star Leo Woodall, 28) weckt kurz darauf nach einem Beinahe-Kletterunfall im Park ihr Interesse.

Aber Bridget Jones wäre nicht Bridget Jones, wenn es da nicht noch einen Nebenbuhler gäbe: der Naturwissenschaftslehrer ihres Sohnes (Chiwetel Ejiofor, 47).

"Verrückt nach ihm" basiert auf dem dritten Roman in Helen Fieldings (66) "Bridget Jones"-Buchreihe.