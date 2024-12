In der alten Heimat Riccardo Simonetti nun auch offiziell verheiratet

Nun auch vor dem Gesetz verheiratet: Riccardo Simonetti. (mia/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 20:31 Uhr

Ende August hatte Riccardo Simonetti seinen Lebensgefährten auf Mallorca in einer freien Hochzeit geehelicht, jetzt folgte die standesamtliche Trauung in seiner Heimat Bad Reichenhall. Das Styling dafür fand in Simonettis altem Kinderzimmer statt.

Riccardo Simonetti (31) ist nun auch offiziell verheiratet: Am Freitagabend postete der Influencer ein Bild von sich und seinem Ehemann kurz nach der standesamtlichen Hochzeit im Berchtesgadener Land.

Auf dem Foto kommen die beiden – Simonetti im weißen, sein Mann im schwarzen Anzug – Hand in Hand und glücklich lachend aus dem Raum ihrer standesamtlichen Trauung, während Freunde außerhalb des Bildes Konfetti werfen.

Zu dem Foto schreibt Simonetti: "Jetzt auch auf dem Papier: offiziell Ehemann und Ehemann" und erklärt, wie es zu der späten offiziellen Hochzeit kam, nachdem das Paar schon im Sommer auf Mallorca gefeiert hatte: "Auch wenn es vielleicht etwas unüblich ist, haben wir beschlossen unsere freie Trauung vor unserer standesamtlichen Hochzeit zu feiern, weil wir uns nicht schon verheiratet fühlen wollten, als wir zusammen vor dem Altar standen."

Für das Paar war dieser Ablauf "genau das Richtige", wie Simonetti betont. Demnach war es "besonders schön noch mal ein bisschen Wedding-Zauber zu verspüren, nachdem man die große Hochzeit bereits hinter sich gebracht hat." Dass er nun auch vor dem Gesetz mit einem Mann verheiratet ist, nimmt Simonetti nicht als selbstverständlich hin: "Auch in Deutschland ist das erst seit 2017 möglich und ich freue mich von Herzen, dass mein Mann und ich die Chance bekommen haben, unsere Liebe nun auch offiziell zu machen."

Im alten Kinderzimmer für die Hochzeit stylen

Sehr besonders fühlte sich auch das Styling für die Hochzeit an, wie Simonetti in seinen Instagram-Stories erzählt. Demnach feierte das Paar diesmal in seiner Heimatstadt Bad Reichenhall, damit auch seine Oma Teil der standesamtlichen Trauung sein konnte. Das führte dazu, dass Simonetti sich in seinem alten Kinderzimmer für seine Hochzeit fertig machte: "Ein surreales Gefühl", aber auch "ein Full-Circle-Moment", wie er es nennt.

Am 29. August hatte Simonetti seinen Partner Steven auf Mallorca in einer "All White"-Zeremonie vor prominenten Gästen wie Sylvie Meis (46), Palina Rojinski (39), Bonnie Strange (38) und Aminata Belli (32) – inoffiziell – geheiratet.