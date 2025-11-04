Musik Richard Ashcroft fordert Ritterwürde für Liam und Noel Gallagher

Richard Ashcroft - Kew the Music - Kew Gardens - London - July 17th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2025, 14:00 Uhr

Der The Verve-Star ist der Meinung, dass die Oasis-Musiker zum Ritter geschlagen werden sollten.

Richard Ashcroft findet, dass Liam und Noel Gallagher wegen ihrer Reunion-Tour, mit der sie der britischen Wirtschaft „Milliarden“ eingebracht haben, zum Ritter geschlagen werden sollten.

Der ehemalige The Verve-Frontmann ist seit Langem mit den Oasis-Brüdern befreundet und begleitet sie derzeit auf ihrer ‚Oasis Live ’25‘-Tour – den ersten Konzerten der Britpop-Legenden seit 16 Jahren. Seiner Meinung nach sollte König Charles die Brüder zu Sir Liam und Sir Noel ernennen, da ihre ausverkaufte Tour die Wirtschaft massiv angekurbelt habe.

Ashcroft erklärte außerdem, er finde es „geschmacklos“, dass Menschen allein dafür Ritterschläge erhalten, dass sie etwas tun, wofür sie Leidenschaft empfinden. Er rechne nicht damit, selbst jemals eine solche Auszeichnung zu bekommen – halte seine Freunde Liam und Noel jedoch für würdig.

Im Gespräch mit ‚The Guardian‘ sagte der 54-Jährige: „Heutzutage fragt man sich: ‚Verdammt, was hat der eigentlich geleistet?‘ Es gibt Menschen, die ihr Leben dafür geben, dass die Gesellschaft nicht zerfällt, und die nie anerkannt werden. Leute auszuzeichnen, die für ihre Leidenschaft bezahlt werden, kann geschmacklos wirken.“

Der ‚Bitter Sweet Symphony‘-Interpret argumentierte: „Warum sollte man den kalten Stahl auf der Schulter spüren, nur weil man ein paar Runden läuft oder über Hürden springt? Nein, ich glaube fest daran, dass man diesen Moment bei mir nie hören wird – auch wenn Sir Richard gut klingen würde.“ Anschließend verwies er auf die Gallagher-Brüder: „Wo sind Sir Liam und Sir Noel? Wer sonst hat in diesem Sommer Milliarden in die Wirtschaft gebracht?“

Falls die Oasis-Stars tatsächlich eines Tages ein Schreiben vom König erhalten sollten, ist es unwahrscheinlich, dass Liam Gallagher die Ehre annehmen würde. 2022 äußerte sich der Sänger sehr deutlich gegenüber ‚NME‘. „Es sei denn, sie würden mir das Ding verdammt nochmal durch den Briefschlitz liefern, so wie es die Royal Mail gefälligst tun sollte … Ich geh ganz sicher nicht dorthin und verbeuge mich vor irgendwem“, stellte er klar.