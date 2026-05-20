Film ‚Rick and Morty‘ kommt mit Spielfilm auf die große Leinwand

Rick and Morty on screen at Adult Swim FYC event - Getty - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 18:00 Uhr

Ein 'Rick and Morty'-Film befindet sich Berichten zufolge in einer frühen Entwicklungsphase. Auch Serienregisseur Jacob Hair soll mit dem Projekt verbunden sein.

‚Rick and Morty‘ kommt mit einem Spielfilm auf die große Leinwand.

Die ikonische Zeichentrickserie von Adult Swim, die 2013 startete und aktuell mit ihrer neunten Staffel zurückkehrt, wurde bereits bis Staffel 12 verlängert – und nun befindet sich auch ein Filmabenteuer in Arbeit. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ befindet sich Jacob Hair – der seit 2019 Episoden der Serie inszeniert – in Gesprächen, um bei dem Film Regie zu führen. Es heißt, das Projekt befinde sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, und bisher sind keine Details zur Handlung veröffentlicht worden.

Die Serie handelt von dem genialen und alkoholabhängigen verrückten Wissenschaftler und Erfinder Rick Morty sowie seinem ängstlichen Enkel Morty Smith. Gemeinsam teilen die beiden ihre Zeit zwischen Abenteuern im Multiversum und ihrem Familienleben in einem Vorort. ‚Rick and Morty‘ wurde von Dan Harmon und Justin Roiland erschaffen. Letzterer sprach beide Hauptrollen zehn Jahre lang. 2023 verließ er die Serie nach Anklagen wegen häuslicher Gewalt, die später fallengelassen wurden. Seit seinem Ausstieg werden Rick und Morty von Ian Cardoni beziehungsweise Harry Belden gesprochen.

Bereits 2023 bestätigte Harmon Gespräche mit Verantwortlichen von Warner Bros. über einen möglichen ‚Rick and Morty‘-Film, und während dieser Gespräche „fühlte es sich so an, als wäre es vielleicht Zeit, den Ball ins Rollen zu bringen“. Damals sagte er dem ‚Hollywood Reporter‘: „Meine Philosophie wäre einfach, ein ‚Rick and Morty‘-Abenteuer zu nehmen, eine Menge zusätzliches Geld hineinzustecken und daraus einen 90-minütigen Film zu machen. Nicht zu versuchen, seinen Kinostatus durch dramatische kanonische Tonwechsel oder Ähnliches zu rechtfertigen, sondern einfach eine verdammt großartige Episode von ‚Rick and Morty‘ daraus zu machen.“

Harmon erklärte, er wolle den Animatoren die Möglichkeit geben, „durchzudrehen“, und sich bei der Geschichte auf einen „Weniger ist mehr“-Ansatz konzentrieren, damit das Team „aufwendigere“ Animationen und „verrückte Sequenzen“ umsetzen könne. Außerdem betonte er, dass sein Idealszenario darin bestehe, an einem Film zu arbeiten, während die Serie weiterhin läuft. Er sagte: „So ist es am besten, denn ich glaube nicht, dass es so ein kanonisches Ding sein sollte, das davon abhängt, dass die Serie Dinge verändert und danach alles anders ist. Ich denke, es sollte eher das Äquivalent zu ‚Raiders of the Lost Ark‘ sein, wo die Idee lautete: ‚Hey, Indiana Jones existiert bereits als Reihe in George Lucas’ Vorstellung, also ist ‚Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark‘ einfach sein bislang größtes Abenteuer.'“