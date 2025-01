Stars Ricki Lake: Wiederaufbau ihres Hauses nach Waldbränden in L.A.

Ricki Lake - March 2024 - weight loss - The Queerties - Hollywood, Califronia - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 14:00 Uhr

Ricki Lake verriet, dass sie die Idee, ihr Haus nach den verheerenden Waldbränden in L.A. wieder aufzubauen, als „anstrengend und lähmend“ empfindet.

Die 56-jährige ehemalige Talkshow-Moderatorin und ihr Ehemann Ross Birmingham waren am Boden zerstört, als sie Anfang des Monats ihren „Zufluchtsort“ in Malibu durch die Brände in Los Angeles verloren.

Obwohl der Star aktuell verzweifelt ist, habe sie sich geschworen, ihr neues Zuhause zu einem ebenso wichtigen Zufluchtsort für ihre Freunde und Familie zu machen wie ihr vorheriges Domizil. Lake teilte eine Reihe von Fotos, auf denen ihre Lieben im Haus zu sehen sind, und verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Mein Zuhause in Malibu ist ein Zufluchtsort gewesen, ein Treffpunkt für so viele Freunde und Lieben. Zu viele Zusammenkünfte, um sie zu zählen. Unendlich viele Bereiche auf dem Grundstück zum Abhängen, Tanzen und Spielen. Es ist gerade anstrengend und lähmend, mir vorzustellen, wie ich das alles noch einmal machen soll … aber ich werde es tun.” Der ,Hairspray‘-Star hatte zuvor über ihre Verzweiflung gesprochen, als sie ihr „Traumhaus“ durch die schweren Waldbrände verlor. Ricki schrieb auf Instagram: „Es ist alles weg. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte tippe. Nach einem tapferen und mutigen Einsatz unseres Freundes und Helden @kirbykotler_ haben Ross und ich unser Traumhaus verloren.”