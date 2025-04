Stars Matt Bomers ‚persönliche Erzählung‘ über Sexualität wurde ‚gestohlen‘

Matt Bomer - FAMOUS - March - 2018 - Vanity Fair Oscars Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2025, 14:00 Uhr

Matt Bomer glaubt, dass ihm seine „persönliche Erzählung“ über seine Sexualität „gestohlen“ wurde.

Der 47-jährige Schauspieler outete sich 2012 während einer Rede, in der er seinem jetzigen Ehemann Simon Halls und ihren drei Kindern dankte, als er bei den 18. jährlichen Steve Chase Humanitarian Awards den ‚New Generation Arts and Activism Prize‘ für seine Arbeit zur Aufklärung über HIV/AIDS entgegennahm. Er war aber zuvor einer Flut von Gerüchten über sein Privatleben ausgesetzt, die er als „unfair“ betrachtet.

Während eines Auftritts in Jesse Tyler Fergusons ‚Dinner’s on Me‘-Podcast erklärte Matt: „Es war die Zeit, in der die Leute deine eigene persönliche Erzählung übernehmen konnten, bevor du überhaupt die Chance dazu hattest. Ich erinnere mich, dass die Medien über mein Privatleben sprachen, bevor ich überhaupt die Chance hatte, es selbst zu tun.“ Das habe noch nicht einmal daran gelegen, dass sich Bomer nicht outen wollte; er hat schlichtweg nicht rechtzeitig die Gelegenheit bekommen, bevor bereits Gerüchte im Umlauf waren, als er plötzlich bekannter wurde. „Kein Medienunternehmen hat jemals vorher gefragt. Ich hatte einfach keine Karriere, die das rechtfertigte, und deshalb fühlte es sich für mich irgendwie unfair an, dass es von Leuten gestohlen wurde, die damals ein Mikrofon hatten. Es war eine seltsame Zeit.“

Bomer und Halls lernte sich kennen, als der ‚White Collar‘-Schauspieler den 61-jährigen Publizisten engagierte. Sie heirateten 2011 bei einer privaten Zeremonie vor ihren „Liebsten“. Sie haben drei gemeinsame Söhne – Kit (20) und die Zwillinge Henry und Walker (17). Matt gibt zu, dass er nicht wollte, dass seine Familie „das Gefühl hat, dass sie eine Art beschämendes Geheimnis sind oder etwas, das ich unter den Teppich kehre, damit ich eine großartige Karriere machen kann“. Obwohl er befürchtete, dass sein Coming-out seine Karriere in Hollywood zerstören könnte, und er „nichts hatte, auf das er zurückgreifen konnte“, hatte Matt ein „Sicherheitsnetz“ in seinen Lieben. Er fügte hinzu: „Was ich hatte, war eine liebevolle Familie. Das war mein Sicherheitsnetz. Und ich dachte mir, weißt du was? Wenn das Schlimmste, was passiert, ist, dass ich nicht mehr arbeite und diese wunderbare Familie habe, die ich liebe und die mich liebt, dann soll es so sein.“