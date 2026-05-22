Stars Ricky Martin nach Tränengas-Vorfall bei Konzert ‚in Sicherheit‘

Ricky Martin - AVALON - MTV VMAs - September - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 09:00 Uhr

Der Popsängerin erlebte bei einem Auftritt in Montenegro einen Schrecken: Plötzlich wurde Tränengas in Richtung Bühne gesprüht.

Ricky Martin ist nach einem Tränengas-Vorfall während seines Konzerts in Montenegro „in Sicherheit“.

Der ‚Livin‘ la Vida Loca‘-Interpret trat am Donnerstagabend (21. Mai) in dem Land auf, als ein Zwischenfall im Publikum dazu führte, dass das Konzert unterbrochen wurde und der Sänger die Bühne eilig verlassen musste. Martins Sprecherin Róndine Alcalá erklärte inzwischen, dass die Unterbrechung durch eine Tränengas-Kartusche verursacht wurde, die in der Nähe der Bühne gezündet worden war. Der Popstar blieb jedoch unverletzt und kehrte später auf die Bühne zurück, um das Konzert fortzusetzen, nachdem die Gefahr vorüber war.

Alcalá veröffentlichte auf Instagram ein Statement mit der Überschrift: „Ricky Martin und sein Team sind in Sicherheit und dankbar für die Unterstützung und Besorgnis nach den heutigen Ereignissen in Montenegro.“ In der Stellungnahme hieß es weiter: „Während Ricky Martins Konzert heute Abend in Montenegro – mit dem der Künstler den europäischen Teil seiner Ricky Martin Live-Tour eröffnete – setzte eine Person Tränengas in Richtung der Bühne ein.“

Teammitglieder hätten dem Künstler davon abgeraten, die Show fortzusetzen. Doch der 54-Jährige entschied sich gegen ihre Empfehlung, nachdem ihm die Behörden bestätigt hatten, dass die „Lage unter Kontrolle sei“ und die Besucher sicher zurückkehren könnten. „Damit wollte er sein Versprechen gegenüber seinen Fans erfüllen“, hieß es weiter.

Alcalá betonte außerdem, dass Martins kommende Konzerte wie geplant stattfinden werden: „Der Künstler wird seine ‚Ricky Martin Live‘-Tour mit weiteren geplanten Auftritten in Europa sowie zusätzlichen internationalen Terminen wie vorgesehen fortsetzen.“ Martin wird im Juni weiterhin in Europa auftreten, unter anderem mit Konzerten in Kroatien, Italien, der Schweiz und Deutschland.