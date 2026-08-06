Stars Rihanna stand A$AP Rocky schon immer in den schwierigsten Momenten seines Lebens zur Seite

Rihanna and A$AP ASAP Rocky - Met Gala - May 2026 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 10:00 Uhr

Rihanna stand A$AP Rocky schon in den schwierigsten Momenten seines Lebens zur Seite, lange bevor die beiden ein Paar wurden.

Die heute 38-jährige Sängerin ließ damals alles stehen und liegen, als der Vater des 37-jährigen Rappers, Adrian Mayers, kurz vor Weihnachten 2012 starb. Sie eilte zu seinem Hotelzimmer in Paris, wo sie ihn weinend vorfand und ihm Trost spendete. In der aktuellen Folge der ‚The Jason Lee Show‘ erinnerte sich Rocky, mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers: „Das hat nichts mit ihren Auszeichnungen oder ihrem Geld zu tun. Die Wahrheit ist: Als mein Vater starb, war sie für mich da. Jedes Mal, wenn ich meinen tiefsten und dunkelsten Punkt erreicht habe – egal, ob wir nur platonische Freunde oder bereits ein Paar waren –, war sie verdammt noch mal immer für mich da.“

Damals feierte der ‚Praise The Lord (Da Shine)‘-Interpret gerade den Erfolg seines Debütalbums ‚Long. Live. ASAP‘, das Platz eins der Charts erreichte. Gleichzeitig musste er einen der schwersten Schicksalsschläge seines Lebens verkraften. „Mein erstes Album ging auf Platz eins und an Weihnachten starb mein Vater. Ich lag weinend auf dem Badezimmerboden meines Hotelzimmers in Paris. Aus irgendeinem Grund rief sie mich an, um mir zu gratulieren. Wir waren beide in Paris. Sie kam sofort zu mir. Ich weiß bis heute nicht, wie Rihanna an den Schlüssel für mein Zimmer gekommen ist. Ich ging nicht mehr ans Telefon, und plötzlich stand sie einfach da und fragte: ‚Hey, geht es dir gut?‘ Das war echte Freundschaft“, erzählt er.

A$AP Rocky und Rihanna machten ihre Beziehung 2020 öffentlich. Gemeinsam bekamen sie die Söhne RZA und Riot sowie Tochter Rocki, die 2022, 2023 beziehungsweise 2025 geboren wurden. Der Verlust seines Vaters Adrian, seines älteren Bruders Ricky, als Rocky 13 Jahre alt war, sowie des A$AP-Mob-Kreativdirektors Steven „Yams“ Rodriguez im Januar 2015 habe seine Sicht auf das Leben nachhaltig verändert. „Ohne Witz – das hat mich tief bewegt. Ich weiß, dass mein Bruder, Yams und mein Vater dort oben ihren Zauber wirken. Es muss einfach so sein. Das alles ist größer als ich und übersteigt mein Verständnis“, so der Musiker.