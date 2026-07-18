Stars Schreckmoment in der Villa von Beyoncé und Jay-Z: Verwirrter Fahrer durchbricht Sicherheitstor

Beyoncé and Jay-Z attend the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2026, 12:15 Uhr

Schreckmoment in der Villa von Beyoncé und Jay-Z, als ein verwirrter Fahrer das Sicherheitstor durchbricht.

Das Anwesen von Beyoncé Knowles-Carter und Jay-Z in East Hampton wurde beschädigt, nachdem ein 63-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug durch das Sicherheitstor des Grundstücks gefahren sein soll.

Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich der Vorfall gezielt gegen die beiden Musikstars richtete. Gegenüber ‚Page Six‘ erklärten die Ermittler, der Fahrer habe einen „verwirrten Eindruck“ gemacht. Vor seiner Festnahme habe er weder Drohungen ausgesprochen noch Beyoncé oder Jay-Z erwähnt.

Beyoncé (44) und Jay-Z (56) besitzen das Anwesen mit sieben Schlafzimmern direkt am Wasser seit 2017. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Jay-Zs dreitägiger Konzertreihe im New Yorker Yankee Stadium, bei der es nach Sicherheitsdurchbrüchen durch Fans zu erheblichen Verzögerungen gekommen war. Während der Konzerte traten unter anderem Beyoncé, ihre Tochter Blue Ivy Carter, Alicia Keys, Rihanna, Eminem und Teyana Taylor auf. Auch Beyoncé steht weiterhin im Rampenlicht, insbesondere durch ihre ‚Cowboy Carter‘-Ära nach dem Erfolg des Grammy-prämierten Albums und der dazugehörigen Tournee. Zudem wird sie weiterhin für frühere Erfolgsprojekte wie ‚Renaissance‘, ‚Lemonade‘ und ‚Dangerously in Love‘ gefeiert.

Laut ‚Page Six‘ erklärte Detective Sergeant Jennifer Dunn: „Der Mann ist bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Er wirkte sowohl am Tatort als auch nach seiner Festnahme verwirrt. Er sprach keine Drohungen aus und erwähnte die Bewohner des Hauses nicht. Es könnte reiner Zufall gewesen sein, dass er dieses Grundstück auswählte. Möglicherweise hatte er ein medizinisches Problem.“ Einem Polizeibericht zufolge soll der Mann mit hoher Geschwindigkeit die Auffahrt hinaufgefahren sein und anschließend nicht vor dem geschlossenen automatischen Einfahrtstor angehalten haben. Dadurch entstand nach Angaben der Polizei erheblicher Sachschaden. Der Fahrer wurde festgenommen und anschließend wegen Schmerzen in das Stony Brook Hospital gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Jennifer Dunn erklärte außerdem, der Mann habe zuvor bereits an einem anderen Haus in der Nachbarschaft angehalten. Dort habe er nach einer Frau mit einem bestimmten Namen gefragt und das Grundstück wieder verlassen, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass sie dort nicht wohne. Auch dieser Hausbesitzer habe den Eindruck gehabt, der Mann sei „verwirrt“ gewesen. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen sagte Dunn: „Es wurden keine Waffen gefunden, keine Notizen sichergestellt, keine direkten Drohungen ausgesprochen und die Bewohner des Hauses wurden nicht ausdrücklich erwähnt. Deshalb wissen wir derzeit nicht einmal, ob der Mann überhaupt wusste, wem das Anwesen gehört.“