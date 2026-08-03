Stars Rihanna feiert den dritten Geburtstag ihres Sohnes mit einer Spider-Man-Party

Rihanna and A$AP ASAP Rocky - Met Gala - May 2026 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 11:00 Uhr

Rihanna feiert den dritten Geburtstag ihres Sohnes mit einer Spider-Man-Party.

Rihanna und A$AP Rocky haben am Wochenende den dritten Geburtstag ihres Sohnes Riot mit einer Spider-Man-Mottoparty gefeiert.

Der kleine Sohn des Superstar-Paares wurde am Samstag (01. August) drei Jahre alt. Für diesen besonderen Anlass ließen sich seine Eltern einiges einfallen. Rihannas Schwägerin Nadia King gewährte den Fans mit einem Video auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen der Feier. Darauf ist eine festlich dekorierte Location mit thematischen Luftballons und Bannern zu sehen, auf denen „Riot 3“ für das Geburtstagskind zu lesen ist. Das Video endet damit, dass die Gäste gemeinsam „Happy Birthday“ für Riot singen.

Rihanna trug zu der Feier ein weißes Kleid, während A$AP Rocky ein weißes T-Shirt gewählt hatte. Nadia schrieb zu dem Clip: „Danke für die Einladung, Riot Rose!“ Auch zahlreiche Fans hinterließen Glückwünsche in den Kommentaren. So schrieb eine Person: „Alles Gute zum Geburtstag an einen glücklichen kleinen Mann!“ Eine andere kommentierte: „Ach, das sieht großartig aus. Die Dekoration ist fantastisch. Alles Gute zum Geburtstag, Riot – möge dein Leben lang und wunderschön sein.“

Rihanna und A$AP Rocky haben drei Kinder: Sohn RZA kam 2022 zur Welt, Riot folgte 2023 und Tochter Rocki wurde 2025 geboren. Über ihre Rolle als Mutter sagte Rihanna bereits gegenüber der britischen ‚Vogue‘: „Das Einzige, was zählt, ist Glück. Das ist die einzige gesunde Beziehung zwischen Eltern und Kind. Das Einzige, womit man ein Kind wirklich großziehen kann, ist Liebe.“

Die „Umbrella“-Interpretin deutete außerdem an, dass ihre Familienplanung möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist. Unter einem Instagram-Video von ‚Love Island‘-Star Montana Brown, die schrieb, sie überlege, ob sie 2026 „heiß und sexy sein oder schwanger werden“ wolle, antwortete Rihanna: „Moment! Dann bin ich also doch nicht verrückt? Wette!“

Rihanna und A$AP Rocky waren zunächst befreundet, bevor sie 2020 ein Paar wurden. 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Im Januar sagte A$AP Rocky im ‚Popcast‘-Podcast der ‚New York Times‘ über Rihanna: „Eine Frau kann dein ganzes Leben verändern, besonders, wenn sie deine Partnerin ist. Bevor ich Kinder hatte, hat die Beziehung mit meiner Freundin mir die Augen geöffnet. Ich habe eine ganz besondere Frau gefunden.“