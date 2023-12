Stars Rihanna: Eine neue Ära

Die 35-jährige Sängerin weiß nicht genau, wie ihre Zukunft aussehen wird.

Rihanna weiß noch nicht genau, was die Zukunft für sie bereithält.

Die 35-jährige Sängerin befindet sich derzeit laut eigener Aussage in einer neuen Ära. Im Interview mit ‚Complex‘ verriet sie dazu: „Ich befinde mich in einer Ära der Entdeckungen. Und vielleicht geht es um Wiederentdeckungen, denn so viel verändert sich und manche Dinge sind flüchtig. Und manche Dinge muss man erst noch entdecken, oder? Ich befinde mich im Zentrum des Ganzen. Ich bin noch nicht gelandet, aber ich freue mich auf das, was noch kommen wird, denn ich spüre schon, worum es dabei geht. Ich kann es noch nicht in Worte fassen und ich weiß, dass die Reise dahin aufregend sein wird. Und es geht nicht nur um Mode oder meinen Alltag. Mit Musik, mit allem! Ich freue mich darauf, Dinge zu entdecken.“

Seit ihrem Album ‚Anti‘ aus dem Jahr 2016 hat Rihanna bisher keine weitere LP auf den Markt gebracht. Ihre Fans warten sehnsüchtig auf eine neue Platte und wie die Musikerin im Gespräch weiter verriet, sei sie offen für neue musikalische Projekte. „Musikalisch fühle ich mich frei“, erzählt sie. „Ich bin offen zu forschen, zu entdecken und Dinge zu kreieren, die neu und anders sind, Dinge, die falsch wirken oder komisch, die keinen Sinn für meine Fans oder Menschen, die meine Musik kennen, ergeben. Ich will einfach nur spielen. Ich will Spaß mit der Musik haben.“