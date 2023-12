Musik Rihanna: Geplante Tournee nach Fertigstellung ihrer neuen Musik

Rihanna - December 2023 - Getty Images - Fenty x Puma Sneaker Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 13:00 Uhr

Rihanna will erst dann wieder auf Tournee gehen, wenn ihre neue Musik fertiggestellt ist.

Nachdem die Sängerin im Jahr 2016 ihr Album ‚Anti‘ herausbrachte und auf Tournee gegangen war, hatte sie mehrere Jahre lang auf Performances verzichtet.

Mit ihrem Auftritt bei der Super Bowl-Halbzeitshow Anfang des Jahres und der Veröffentlichung ihres neuen Songs ‚Lift Me Up‘ vom ‚Black Panther: Wakanda Forever‘-Soundtrack feierte die Sängerin jedoch wieder ihr Comeback, wobei Rihanna aber fest davon überzeugt sei, dass sie nicht wieder auf Tournee gehen wird, bis ihre nächste Platte fertiggestellt sein wird. Die Künstlerin erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Access Hollywood‘: „Also, wir werden immer wieder auf Tournee gehen. [Aber] ich habe das Gefühl, dass ich erst eine Tournee machen will, wenn es auch neue Musik gibt. Wir wissen bereits, was das sein wird, mit den Songs, mit denen ich bei meiner letzten Tournee auftrat. Das ist lange her. Ich denke, es ist einfach fair, dass meine Fans das bekommen, worauf sie warteten, nämlich auf die neue Musik.“ Rihanna hatte in den vergangenen Jahren an ihrem neuen Album gearbeitet und verriet zuvor, dass der Versuch, die Platte „perfekt“ zu machen, zu Verzögerungen führte.