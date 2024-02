Musik Rihanna: Neues Album in Arbeit

Rihanna - December 2023 - Getty Images - Fenty x Puma Sneaker Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 08:00 Uhr

Rihanna arbeitet an ihrem lang erwarteten neunten Studioalbum.

Der Partner der ‚Diamonds‘-Hitmacherin, A$AP Rocky, mit dem sie die Söhne RZA und Riot hat, hat bestätigt, dass die 35-jährige Fenty Beauty-Gründerin aktiv an ihrem Nachfolger zu ‚Anti‘ aus dem Jahr 2016 arbeitet. In einem viralen Clip fragten Fans nach dem Album und der 35-jährige Rapper antwortete einfach: „Sie arbeitet daran.“

Die Fans warten aber immer noch auf das Veröffentlichungsdatum. Im Dezember erklärte die ‚We Found Love‘-Sängerin, dass sie sich in einer „Ära der Entdeckungen“ befinde. Der Star aus Barbados ist sich noch nicht ganz sicher, wie die Zukunft aussehen wird – aber Rihanna ist trotzdem gespannt „auf das, was kommt“. Sie sagte gegenüber ‚Complex‘: „Ich befinde mich in einer Ära der Entdeckungen. Und vielleicht ist es eine Wiederentdeckung, weil sich so viel verändert und manche Dinge vergänglich sind. Und einige Dinge gibt es noch zu entdecken, oder? Und ich bin mittendrin. Ich bin gespannt auf das, was kommt, weil ich ein Gefühl habe, was es sein könnte. Aber ich kann es nicht in Worte fassen und ich weiß, dass die Reise dorthin aufregend sein wird. Und das gilt nicht nur für Mode oder meinen Alltag … auch für Musik, alles!“

Die ‚Kiss It Better‘-Sängerin verriet auch, dass sie „offen für Entdeckungen“ sei, während sie an neuer Musik arbeitet. Sie erzählte: „Musikalisch fühle ich mich offen. Ich fühle mich offen dafür, Dinge zu erforschen, zu entdecken, zu kreieren, die neu sind, Dinge, die anders sind, Dinge, die nicht funktionieren, die seltsam sind, die für meine Fans, die Leute, die die Musik kennen, die ich veröffentlicht habe, vielleicht nie Sinn ergeben. Ich will einfach nur spielen. Ich will Spaß an der Musik haben.“