Stars Rihanna: Sie verlor Haare nach der Geburt

Rihanna - June 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2024, 16:29 Uhr

Rihanna litt unter traumatischen Wellen von postpartalem Haarausfall.

Die ‚We Found Love‘-Sängerin (36) hat Sohn RZA (2) und den 10 Monate alten Riot mit ihrem Rapper-Partner A$AP Rocky (35) und gab zu, dass sie dieses Phänomen „nicht auf dem Zettel“ hatte, als sie ihre Reise zur Mutterschaft begann.

In einem Interview, das von ‚Refinery29‘ anlässlich der Einführung ihrer Fenty Hair-Produkte geteilt wurde, sagte sie: „Ich habe auch nicht erwartet, dass es in Wellen passieren würde. Ich dachte, es würde einfach passieren und nachwachsen.“ Rihanna sagte, dass Büschel ihrer Haare an verschiedenen Stellen ihres Kopfes abfielen, so dass sie dachte: „Genug ist genug.“ Sie fügte hinzu, dass sie deshalb ihren Stil ändern musste: „Ich habe gelernt, das zu akzeptieren. Das hat mich einfach dazu gebracht, ein wenig kreativer und cleverer mit meinen Haarsachen umzugehen.“

Rihanna trug ihr Haar bei ihrer Auftaktveranstaltung in kurz geschnittenen Locken und die Fans sagten, dass sie ihr Eingeständnis „nachvollziehbar“ fanden. Ihre neue Fenty-Haarpflegelinie umfasst ein Shampoo für 29 US-Dollar und eine hitzeschützende Stylingcreme für 28 US-Dollar.