Sie hofft auf eine Tochter Rihanna wünscht sich weitere Kinder mit Rapper A$AP Rocky

Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2021 ein Paar. (eee/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 21:17 Uhr

Ist bei Rihanna bald wieder Nachwuchs unterwegs? Die Sängerin hat nun in einem Interview verraten, dass die Kinderplanung bei ihr und A$AP noch nicht abgeschlossen ist.

Seit vergangenem Jahr ist Rihanna (36) Mutter ihrer zwei Söhne Riot Rose (7 Monate) und RZA (1). Die Kinderplanung mit ihrem Partner US-Rapper A$AP Rocky (35) scheint aber noch nicht abgeschlossen zu sein. In einem Gespräch mit dem "Interview"-Magazin, dessen neues Cover sie auch ziert, hat die Sängerin nun verraten, offen für weitere Kinder zu sein, und zwar so viele, "wie Gott möchte".

Rihanna möchte noch mehr Kinder

Dabei könne sie noch gar nicht glauben, dass sie "zwei Babys" habe, sagte Rihanna ebenfalls. Ihre Beziehung mit dem US-Rapper sei durch die Corona-Pandemie damals schnell innig geworden. Seit Mai 2021 sind die beiden offiziell ein Paar. "Covid hat unsere Beziehung beschleunigt und ich hatte das Gefühl, Gott wusste, dass wir das brauchen, weil wir eine Familie gründen wollten", so Rihanna. "Ohne Covid hätten wir viel mehr Zeit gebraucht, um uns aneinander zu gewöhnen und überhaupt zu wissen, dass wir bereit sind."

Jetzt zwei Söhne zu haben sei "das Beste, was uns je passiert ist", sagt die stolze Mutter. Zudem habe die Sängerin immer gewusst, dass A$AP Rocky "ein großartiger Vater sein würde". In ihren früheren Beziehungen, unter anderem mit Chris Brown (34), habe sie immer das Gefühl gehabt, nicht genug zu sein. "Wenn dich also jemand als vollkommen sieht, an dich glaubt und denkt, dass du es wert bist, die Mutter seiner Kinder zu sein, ist das ein tolles Gefühl. Mir ging es bei ihm genauso", schwärmt die Unternehmerin von ihrem Freund. Warum dann nicht noch mehr Nachwuchs bekommen?

Wenn es nach Rihanna gehe, so würde sie sich "für mehr als zwei Kinder entscheiden", sagt sie heute. "Ich würde es für ein Mädchen versuchen."

Cover mit Rihanna sorgt für Aufsehen

Für das Cover-Shooting warf sich Rihanna im Übrigen in ein aufreizendes Nonnenkostüm. Zu einer schwarzen Stoffhose und weit aufgeknöpfter, weißer Bluse trug die Sängerin eine Nonnenhaube auf dem Kopf. Dazu bekam sie ein aufwendiges Y2K-Make-up mit dünnen Augenbrauen, blauem Lidschatten und knallroten Lippen. Die Sängerin nahm für das Foto eine sexy Pose ein.