Stars Riley Keough: Die Stimme ihrer Mutter zu hören war schmerzhaft

Riley Keough at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2024, 13:05 Uhr

Die Tochter der verstorbenen Lisa Marie Presley fand es belastend, die Aufnahmen ihrer Mutter anzuhören.

Für Riley Keough war es „schmerzhaft“, die letzten Audioaufnahmen ihrer Mutter zu hören.

Vor ihrem tragischen Tod im Januar 2023 arbeitete Lisa Marie Presley an ihrer Autobiografie ‚From Here To The Unknown‘. Ursprünglich hatte Riley geplant, das Projekt selbst fertigzustellen, doch es fiel ihr laut eigener Aussage zunächst schwer, die Aufnahmen abzuspielen, die die Sängerin für ihre Memoiren angefertigt hatte. In einem Auszug aus der Einführung des Buches, der von ‚PEOPLE‘ veröffentlicht wurde, schrieb Riley: „Tage und Wochen und Monate der Trauer zogen vorbei. Ich entschloss mich, mich ins Bett zu legen, denn ich weiß, wie schwer der Körper sich durch Trauer anfühlt. Ich begann ihr beim Reden zuzuhören. Es war unglaublich schmerzhaft, aber ich konnte nicht aufhören. Es war, als wäre sie im Zimmer und würde zu mir sprechen. Ich fühlte mich sofort wieder wie ein Kind und brach in Tränen aus. Meine Mama. Der Ton ihrer Stimme.“

Vor ihrem Tod hatte Lisa Marie die Kapitel über ihre Kindheit mit Elvis und Priscilla Presley, sowie ihre Ehen zu Rileys Vater Danny Keough und Michael Jackson fertiggestellt. Die verbliebenden Teile des Buches musste die 35-jährige Schauspielerin später selbst schreiben. „Es gibt auch Dinge, über die sie auf den Tapes nicht spricht, Dinge, die sie nicht erzählen konnte, insbesondere die späteren Jahre ihres Lebens. Wir haben einander mein ganzes Leben lang fünfmal die Woche gesehen und wir lebten zusammen, bis ich 25 war. Wo Lücken in ihrer Geschichte waren, habe ich sie aufgefüllt“, erzählt Riley über ihren Schreibprozess.