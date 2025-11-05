Stars Riley Keough erhält Zeichen von ihrer verstorbenen Mutter Lisa Marie Presley

Riley Keough at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 18:07 Uhr

Riley Keough hat nach dem Tod von Lisa Marie Presley Zeichen von ihr erhalten.

Die 36-jährige Schauspielerin spürt die Präsenz ihrer verstorbenen Mutter „überall“, seit diese im Januar 2023 im Alter von 54 Jahren starb, und glaubt, dass ihre Mutter durch die Veröffentlichung ihrer Memoiren ‚From Here to the Great Unknown‘, die Riley im vergangenen Jahr für sie fertigstellte, Frieden gefunden hat.

Sie sagte dem ‚People Magazine‘: „Ich denke, wenn man für solche Dinge offen ist, sind sie irgendwie überall. Ich glaube wirklich daran. Also fühle ich mich auf jeden Fall mit dieser Welt, was auch immer sie sein mag, verbunden. Ja, ich fühle mich damit verbunden. Es gibt auf jeden Fall Momente, die einfach zu seltsam sind, um nichts zu bedeuten.“ Obwohl sie keine Details zu bestimmten Erlebnissen nannte, wird sie in einem „herzlichen Nachwort“ der Taschenbuchausgabe ihres Buches, die am 11. November erscheint, über die Verbindung zum Geist ihrer Mutter sprechen.

Der Verlag Penguin Random House kündigte an, Riley werde darin über „die Reise, ‚From Here to the Great Unknown‘ in die Welt zu bringen, und ihre Suche nach einem Zeichen, dass ihre Mutter mit der Veröffentlichung in Frieden ist“ reflektieren.