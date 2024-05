Musik Rita Ora: Ihr neuer Song feiert Premiere beim Mighty Hoopla Festival

Rita Ora Arrives At The TYPEBEA Launch Event - Getty - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2024, 18:00 Uhr

Rita Ora verriet, dass sie ihren neuen Song im nächsten Monat beim Mighty Hoopla Festival singen wird.

Die 33-jährige Künstlerin wird Headlinerin Jessie Ware bei dem Event am 2. Juni im Londoner Brockwell Park unterstützen, wobei Rita jetzt bestätigte, dass sie ihren neuen Song live auf der Bühne spielen wird.

In einem Interview in der ‚Kelly Clarkson Show‘-Talkshow verkündete die Sängerin: „Das ist etwas komplett Neues für mich. Ich spiele bei einem großen LGBT-Festival, bei dem ich es singen werde. Das wird echt Spaß machen.“ Rita fügte hinzu, dass sie gerne zu ihren „musikalischen Wurzeln“ zurückkehren würde und erzählte: „Ich bin dabei, wieder auf Tournee zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich zu meinen musikalischen Wurzeln zurückkehren muss.“ Die Neuigkeiten kommen, nachdem Rita im Januar anlässlich des 60. Geburtstags ihrer Mutter ihren Song ‚Shape of Me‘ mit Keith Urban herausbrachte. Ora, die die Tochter der Psychiaterin Vera Bajraktari und ihres Vaters, des Wirts einer Kneipe, Besnik Sahatçiu, ist, feierte das Erreichen des besonderen Meilensteins ihrer Mutter, indem sie eine neue Version des Titels von ihrer 2023 erschienenen LP ‚You and I‘ sowie ein Musikvideo mit Familienmaterial veröffentlichte.