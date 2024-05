Stars Rita Ora: Met Gala-Outfit war 2000 Jahre alt

Rita Ora - May 2024 - Met Gala - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 16:00 Uhr

Rita Ora wollte mit ihrem Look auf der Met Gala 2024 die „Existenz der Frauen“ feiern.

Die 33-jährige Popsängerin erschien am Montag (6. Mai) in einem nudefarbenen Ganzkörper-Shapewear-Anzug von Marni zu dem New Yorker Mode-Event. Darüber trug sie Ganzkörper-Perlenschmuck und witzelte, dass sie nichts als eine Halskette trug.

Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ verriet sie: „Hallo Leute, ich trage dieses Jahr eine Halskette auf der Met. Hier geht es um die Schönheit des Körpers und die Existenz und Präsenz von Frauen. Es geht darum, nicht so viel zu tun, aber auch viel, verstehst du, was ich meine? Und diese Perlen stammen aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr.“

Die ‚Hot Right Now‘-Hitmacherin, die mit Hollywood-Regisseur Taika Waititi verheiratet ist, merkte an, dass sie mit dem Outfit zeigen wollte, dass Schönheit „den Test der Zeit bestehen“ kann. Sie verriet auch, dass ihr Ehemann ebenfalls ein Outfit des Luxusdesigners trug. „Hier dreht sich alles um Schönheit, die den Test der Zeit besteht! Er trägt auch Marni.“

Taika, der sich für einen braunen Marni-Lederanzug mit Lederkrawatte und Handschuhen entschied, wurde dann gefragt, was er vom Look seiner Frau halte. Er bezeichnete das Ensemble als „unglaublich“. „Ich habe mir alle Details jeder Perle angesehen, Tausende von Jahren.“ Der einzige Nachteil für die ‚Anywhere‘-Sängerin war, dass sie nicht über die praktischen Aspekte des Toilettengangs nachgedacht hatte. Sie gab zu, dass sie kein Ersatzoutfit zum Wechseln hatte. „Nein, ich habe nichts anderes. Ich habe auch nicht an das Badezimmer gedacht, also muss ich vielleicht einfach ein Loch in den Strumpf schneiden.“