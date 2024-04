Film Rita Ora: Neue Filmrolle in ‚He Bled Neon‘

Bang Showbiz | 23.04.2024, 08:00 Uhr

Rita Ora hat sich der Besetzung von ‚He Bled Neon‘ angeschlossen.

Die 33-jährige Popsängerin wird ihre neueste Schauspielrolle an der Seite von Joe Cole, dem ehemaligen NFL-Ass Marshawn Lynch und Jack O‘Connell in dem Action-Thriller von Regisseur Drew Kirsch übernehmen. Das Projekt ist das Spielfilm-Regiedebüt von Kirsch, einem Musikvideo-Regisseur, der die Videos zu den Taylor Swift-Songs ‚You Need to Calm Down‘ und ‚Lover‘ mitinszeniert und auch mit Künstlern wie Shakira und John Legend zusammengearbeitet hat.

In einer Inhaltsangabe des Films heißt es: „Nach dem mysteriösen Tod seines entfremdeten Bruders entwirrt Ethans (Cole) Reise nach Las Vegas zur Beerdigung ein dunkles Netz von Verbrechen, das ihn zwingt, sich seiner Vergangenheit zu stellen, während er in die düstere Unterwelt der Stadt eintaucht, um die Wahrheit aufzudecken, und dabei alles riskiert, was ihm lieb und teuer ist.“ Tim Cairo und Jake Gibson schreiben das Drehbuch nach einer Originalgeschichte von Nate Bolotin, dem Mitbegründer der Produktionsfirma XYZ Films, die von seinen Erfahrungen inspiriert ist, in Sin City aufzuwachsen.

Rita hat zuvor in der ‚Fifty Shades of Grey‘-Reihe und dem Fantasy-Streifen ‚Wonderwell‘ mitgewirkt und beschrieb, dass sie Madonna und Cher nacheifern wollte, indem sie sich weigerte, ihre Kreativität nur auf das Musikgeschäft zu „beschränken“. Die ‚Let You Love Me‘-Hitmacherin sagte: „Ich hatte 13 Top-Ten-Singles in Großbritannien, ohne hier geboren zu sein, und nur harte Arbeit hat mich hierher gebracht – zusammen mit der Unterstützung meiner Familie, Freunde und Fans. Also bin ich fest entschlossen, weiterzumachen. Ich möchte mehr Filme, mehr Fernsehen und mehr Mode machen. Ich möchte auf allen Plattformen kreativ sein, weil ich mit meinen Idolen wie Madonna, Whitney Houston, Aaliyah, Cher und Marilyn Monroe aufgewachsen bin. Sie haben gezeigt, dass man sich nicht an eine Sache halten muss, sondern alles machen kann. Das Kreieren ist nicht auf eine Abteilung beschränkt – und das ist es, was ich an meiner Arbeit liebe.“