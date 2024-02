Stars Rita Ora: Sie bestätigt spontanen ‚Today‘-Job

Rita Ora - DEC 2023 - FAMOUS - Capital Jingle Bell Ball at The O2 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2024, 12:00 Uhr

Rita Ora hat bestätigt, dass sie in letzter Minute gebeten wurde, die ‚Today‘-Show zu moderieren.

Zuvor war behauptet worden, dass Kelly Rowland gegangen sei, weil ihre Garderobe zu klein war. Kelly (43) war ursprünglich ein Gast in der 8-Uhr-Stunde der Show und sollte in der vierten Stunde für Jenna Bush Hager als Co-Moderatorin bei ‚Today with Hoda Jenna‘ einspringen. Als sie sich jedoch in letzter Minute als Gastmoderatorin zurückzog, wurde Rita (33) gebeten.

Rita teilte eine Reihe von Bildern auf Instagram und schrieb dazu: „Nun, das ist passiert! Wir hatten zwei Minuten Zeit, um uns vorzubereiten. Ahhh, vielen Dank @hodaandjenna, dass du mich gebeten hast, die Show zu moderieren. Alle waren so nett und lieb, ich hatte SO viel Spaß dabei! Liebe an alle, die eingeschaltet haben, vielleicht sollten wir mehr tun?“

Berichten zufolge verließ Kelly das Set, weil sie und ihr Team mit ihrer Umkleidekabine unzufrieden waren. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Kelly stieg aus, weil sie und ihr Team ihre Umkleidekabine nicht mochten. Rita Ora erklärte sich bereit, in letzter Minute einzuspringen. Viele Leute bei der Show, intern und extern, waren beeindruckt davon, wie großartig sie war.“ Ein anderer Insider fügte gegenüber ‚Page Six‘ hinzu: „Kelly und ihr Team waren nicht glücklich. Sie mochten die Umkleidekabine nicht, also beschlossen sie, sie aus der Show zu nehmen und [Hoda Kotb] für die 10-Uhr-Stunde ohne Gastmoderator zu lassen. Sie wird bei ‚Today‘ geliebt. Sie bekam die volle Stunde und Hoda ist die größte Hype-Frau auf dem Planeten! Es ergab keinen Sinn.“ Die Umkleidekabinen von ‚Today‘ sollen zu den kleinsten im Fernsehen gehören, quasi „glorifizierte Schränke“ sein. Der Insider verriet weiter: „Sie sind nicht nett. Es ist das älteste Gebäude. Es gibt große Platzbeschränkungen, es ist nicht glamourös. Es sind keine frischen Blumen, keine Kerzen und kein Gourmet-Essen. Es ist im Grunde eine weiße Box.”