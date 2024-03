Stars Rita Ora: Sie lernte, mit ihren echt schlimmen Angstzuständen“ umzugehen

Bang Showbiz | 29.02.2024, 18:00 Uhr

Rita Ora sprach darüber, dass sie „echt schlimme Angstzustände“ habe, mit der Zeit aber lernte, die Anzeichen einer bevorstehenden Panikattacke zu erkennen.

Die ‚Hot Right Now‘-Künstlerin ist der Meinung, dass auch viele andere Stars ähnlich wie sie von Ängsten betroffen seien, wobei sie durch alternative Therapien und chinesische Medizin lernte, besser damit umzugehen.

In einem Gespräch mit Evgeny Lebedev in seinem ‚Brave New World‘-Podcast verriet die Künstlerin: „Ich habe echt schlimme Angstzustände. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass jeder in meiner Branche von solchen Ängsten betroffen ist. Ich finde es jetzt wirklich cool, dass daraus ein Gespräch geworden ist und es gibt Tage, an denen läuft es besser als an anderen Tagen, genauso wie mit Angstzuständen, genauso wie mit Panikattacken. Ich habe jetzt wirklich gelernt, zu erkennen, wann es kommt. Zuvor fühlte sich das immer fremd für mich an und jetzt mache ich kleine Dinge, zum Beispiel für mein Nervensystem, das für mich rund um meinen Magen herum liegt, ich mache dort viel Akupunktur und ich atme dabei einfach und liege dann etwa 20 Minuten lang da. Ich liebe die chinesische Medizin, ich probiere, viele verschiedene Methoden zu integrieren.“ Die 33-jährige Musikerin fügte hinzu, dass sie „besessen“ von den Methoden von Wim Hof sei, zu denen Infrarot-Saunen mit anschließendem Kaltbad gehören.