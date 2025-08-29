Stars Riz Ahmed: Gesundheitlicher Schock während ‚Rogue One: A Star Wars Story‘-Dreharbeiten

Riz Ahmed at Academy Awards - Avalon - April 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 09:00 Uhr

Riz Ahmed erzählte, dass er während der Dreharbeiten zu ‚Rogue One: A Star Wars Story‘ wegen „etwas Stillem und Intensivem“ ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der 42-jährige Schauspieler verkündete, dass er während der Dreharbeiten für den neuen Film einen „sehr heftigen“ gesundheitlichen Schock erlitten habe.

Der Darsteller erzählte in einem Interview mit ‚Podcrushed‘: „Es war super beängstigend und intensiv und hat tatsächlich ziemlich lange gedauert.“ Trotzdem sei sich Riz nicht ganz sicher gewesen, warum er sich so unwohl fühlte. Der Star sagte: „Mir war etwas sehr Stilles und Intensives passiert und es ging mir nicht so schnell wieder besser. Einen Moment lang dachte ich mir: ‚Werde ich mein Leben jemals zurückbekommen?'“ Der Schauspieler erinnerte sich zudem an ein Gefühl von „tiefer Trauer, Angst und Schrecken, aber auch von enormer Befreiung, Dankbarkeit und Akzeptanz“. Ahmed fügte hinzu: „Wenn man auf diese Weise demütig wird, wenn einem etwas genommen wird, dann wird man sich noch stärker bewusst, was man alles hat – und auf körperlicher Ebene, auf gesundheitlicher Ebene, dann wird einem klar: Man hat nichts unter Kontrolle, Mann. Man hat überhaupt keine Kontrolle.“