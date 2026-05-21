Stars Glen Powell erinnert sich an seltsame Begegnung mit Fan, die Fotos seines Gesichts isst

Glen Powell - November 2025 - Famous - The Running Man UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 18:00 Uhr

Glen Powell hat über eine verstörende Begegnung mit einer Frau gesprochen, die Bilder seines Gesichts isst.

Der 37-jährige Schauspieler war schockiert, als er von den Aktionen der TikTok-Creatorin @mynameismonique erfuhr. Diese hat geschworen, jeden Tag Bilder von ihm zu essen, bis sie eine Rolle als Statistin in einem seiner Filme oder Serien bekommt. Powell konnte nicht glauben, dass eine solche „Gefahr“ es auf den roten Teppich zur Premiere seines Films ‚The Running Man‘ geschafft habe.

In einer Comedy-Roundtable-Ausgabe für ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Glen zu seinen Kollegen Harrison Ford, Riz Ahmed, Owen Wilson, Yahya Abdul-Mateen II und Zach Braff: „Es gibt eine Frau in London, die seit 80 Tagen Bilder meines Gesichts ausdruckt und jeden Tag mein Gesicht isst. Sie wird buchstäblich mein Gesicht essen, bis ich ihr eine Rolle in einem Film gebe. Ich wusste nicht, dass das überhaupt ein Ding ist, bis man es mir auf dem roten Teppich erklärte. Sie sagten: ‚Hey, das Mädchen, das dein Gesicht isst, ist auf dem roten Teppich.‘ Und ich dachte nur: ‚Wovon redet ihr?'“ Erstaunt fragte Zach: „Wie hat sie Zugang zum roten Teppich bekommen?!“ Glen antwortete: „Genau das dachte ich auch. ‚Leute, kommt schon, das ist ein echtes Risiko.'“

Und das war nicht einmal die einzige verstörende Erfahrung des ‚Chad Powers‘-Stars mit Fans. Er fügte hinzu: „Jemand bat mich auch einmal, ein Foto zu signieren, das wie ein Familienfoto aussah, zu dem diese Person unmöglich Zugang haben konnte. Also saß ich da und dachte: ‚Woher hast du das?'“ Riz sagte: „Das ist gruselig.“ Owen fügte hinzu: „Whoa, du hattest wirklich einige ziemlich erschreckende Begegnungen.“

In dem gemeinsamen Interview sprach Glen Powell auch darüber, wie befreiend es gewesen sei, mit seinen ‚Chad Powers‘-Prothesen in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein – bestand jedoch darauf, dass das kein „Lebensstil“ für ihn werde. Er sagte: „Da ist etwas wirklich Lustiges daran – man zieht Prothesen an und macht etwas ein bisschen Verrücktes. Das Engagement für die Serie ist ziemlich wild, aber als Schauspieler hat es etwas Befreiendes, mal von seinem eigenen Gesicht wegzukommen und wirklich alles zu geben. Aber es wird kein Lebensstil werden. Ihr werdet nicht sehen, wie ich völlig abdrehe und voll auf Method Acting gehe.“