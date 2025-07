Stars Rob Kardashian: Darum hat er dem Fernsehen den Rücken gekehrt

Bang Showbiz | 17.07.2025

Rob Kardashian hat sich von den Reality-TV-Projekten seiner Familie zurückgezogen, weil er seinen „Frieden und sein Glück“ an erste Stelle setzen wollte.

Der 38-Jährige hat sich in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen und tritt nicht mehr regelmäßig neben seinen Schwestern Kim, Kourtney und Khloé Kardashian sowie Kylie und Kendall Jenner auf. Rob betont jedoch, dass es keinen Streit gibt – er möchte einfach ein ruhiges Leben führen.

In Khloés Podcast ‚Khloé in Wonderland‘ erklärte Rob: „Es hat einfach alles mit mir selbst zu tun… Es gibt definitiv nichts, was zwischen uns nicht stimmt…“ Er wolle sich in seinem Leben einfach nicht mehr ständig am Set in Situationen bringen, in denen er sich nicht wohlfühle. „Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut – warum also sollte ich vor die Kamera treten und mich verletzlich zeigen? Das will ich nicht.“ Das ist ein Zustand, mit dem Rob Kardashian schon seit einigen Jahren lebt, und er sieht aktuell keinen Anlass, ins Reality-TV zurückzukehren – die Zuschauer sind es ihm zumindest nicht wert. „Drehen und all das – das ist nicht für jeden. Und ich entscheide mich für mein eigenes Glück und meinen Frieden, statt für Dreharbeiten für jemanden, der mir in meinem Privatleben nichts bringt.“

Das bedeutet aber nicht, dass Rob es komplett ausschließen würde, jemals wieder in einem TV-Format zu sehen zu sein. Aber die Umstände müssen stimmen, wie er Khloé verriet, als diese ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, doch wieder ins Fernsehen zurückzukehren. Rob antwortete: „Klar, natürlich. Ich liebe das Drehen, wenn es positiv ist, wenn es natürlich ist und wenn ich mich gut mit mir selbst fühle.“

Rob war zuvor in der E!-Show ‚Keeping Up with the Kardashians‘ sowie in seinem eigenen Spin-off ‚Rob Chyna‘ mit seiner Ex Blac Chyna zu sehen, der Mutter seiner sechsjährigen Tochter Dream. In der aktuellen Hulu-Serie ‚The Kardashians‘ hatte er jedoch nur einen sehr kurzen Auftritt. Khloé sagte in einer Folge von ‚The Kardashians‘: „Ich glaube wirklich, dass Rob eines Tages zurück in die Show kommen wird. Er redet viel darüber, das tut er wirklich. Aber ich weiß auch, dass Rob privat viel durchgemacht hat.“