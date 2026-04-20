Stars Khloé Kardashian fordert ungern Unterstützung ein

Khloé Kardashian poses with the award - 2025 Duftstars In Duesseldorf - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 11:00 Uhr

Khloé Kardashian fällt es schwer, um Hilfe zu bitten.

Die 41-jährige Reality-TV-Darstellerin sei im Freundes- und Familienkreis oft die erste Person, an die sich andere wenden, wenn sie Unterstützung bräuchten. Ihr selbst falle es jedoch schwer, um Hilfe zu bitten, da sie ihre eigenen Probleme häufig als zu unbedeutend empfinde, um andere in ihrem ohnehin vollen Alltag zu belasten.

In der ‚The Morgan Stewart Show‘ auf SiriusXM sagte sie: „Das ist mein Problem. Daran arbeite ich in der Therapie. Ich glaube, ich würde Kim [Kardashian] am ehesten anrufen, aber dann – so wie ich bin – denke ich: ‚Ach, nein. Kim lernt für das Anwaltsexamen. Sie hat vier Kinder. Sie steht vor der Kamera‘ … und ich gehe diese Liste in meinem Kopf durch und denke mir: ‚Ich werde sie nicht mit meinem belanglosen Mist belästigen, den ich in zwei Tagen überwunden haben werde.‘ So tickt mein Gehirn. Aber ich weiß, dass es Kim egal ist. Sie würde sagen: ‚Ruf mich an.'“

Während Khloé Kardashian – die früher mit Lamar Odom verheiratet war und mit ihrem ehemaligen Partner Tristan Thompson die achtjährige True und den dreijährigen Tatum hat – glaubt, dass sie unter ihren Geschwistern die beste „Menschenkennerin“ ist, scherzte sie, dass dies nicht auf ihre eigenen Beziehungen zutrifft. Sie sagte: „Wenn ich mit [der Person] zusammen bin – nein. Wenn es jemand anderes ist, bin ich normalerweise eine großartige Menschenkennerin.“