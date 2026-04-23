Stars Khloé Kardashian kündigt ‚völlig durchgeknallte‘ neue Reality-Show an

Khloe Kardashian attends Michael Rubin’s 2024 Fanatics Super Bowl Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 10:00 Uhr

Khloé Kardashian kündigt 'völlig durchgeknallte' neue Reality-Show an.

Khloé Kardashian produziert eine neue Reality-Show über ihren „inneren Kreis von echten besten Freundinnen“.

Die 41-jährige Reality-TV-Ikone wird als Executive Producerin der kommenden Hulu-Serie ‚The Girls‘ fungieren. Zwar wird sie selbst in einigen Folgen auftreten, gehört jedoch nicht zur Hauptbesetzung. Bei Hulús ‚Get Real House Live‘-Event am 22. April sagte sie: „Ich freue mich, euch meine Wahlfamilie vorzustellen. Meinen unglaublichen inneren Kreis von echten besten Freundinnen. Sie sind Mütter, sie sind Unternehmerinnen – sie sind meine Mädels. Und bald werden sie auch eure Mädels sein.“ Im Teaser beschrieb sie ihre Freundinnen als „wild und absolut durchgeknallt“ und fügte hinzu, dass sie auch vielen ihrer Geschwister sehr nahe stehen.

In der Serie werden Malika Haqq, Khadijah Haqq McCray, Olivia Pierson, Natalie Halcro, Yris Palmer und Nicole Williams English zu sehen sein. Nach dem Teaser sagte Malika: „Wir sind wirklich die originale Kardashian-Jenner-Crew. Wir waren bei jedem Event zusammen – bei Kindern, Spielen, Tränen, Geburtstagen. Und wir waren schon immer wie eine eigene Show. Khloé hat nur erkannt, dass auch alle anderen das sehen sollten.“ Die Serie soll später im Jahr 2026 erscheinen.

Laut ‚The Hollywood Reporter‘ begleitet die Show Khloés Freundinnen dabei, wie sie „Kinder großziehen, Unternehmen führen und brutal ehrliche Gruppenchats überstehen“, sowie „überraschende Heiratsanträge“, „alleinerziehende Herausforderungen“, „Wachstumsschmerzen“ und „glamouröse Ausflüge“. Im Trailer gibt Khloé zu, dass die Gruppe ihre „Probleme“ hat, glaubt aber, dass genau das die Fans an ihren Freundinnen lieben werden: „Wie echte Schwestern haben wir unsere Probleme. Mit den Mädels ist immer irgendetwas los. Und ehrlich gesagt, genau deshalb bin ich so besessen von ihnen.“