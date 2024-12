Stars Robbie Williams: Er scherzt über sein „professionelles Beachtungsbedürfnis“

Robbie Williams - Better Man Premiere - Spain - December 4th 2024 - Carlos Alvarez - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 16:00 Uhr

Robbie Williams scherzte darüber, dass er ein „professionelles Beachtungsbedürfnis“ habe.

Der 50-jährige Popsänger sprach über seine Entscheidung, sein Leben im neuen Biopic ,Better Man‘, in dem er von einem computeranimierten Schimpansen gespielt wird, auf die große Leinwand zu bringen.

Der Künstler witzelte darüber, dass er den Film drehen wollte, um sicherzustellen, dass jeder weiß, dass er „immer noch da“ ist. Williams erzählte in einem Gespräch mit der ,Guardian‘-Zeitung: „Ich habe ein professionelles Beachtungsbedürfnis. Ohne Aufmerksamkeit höre ich auf zu existieren. Beruflich muss ich das machen. Denn das ist mein Job. So macht man Werbung dafür, dass man immer noch da ist. Mein Job dreht sich glücklicherweise oder unglücklicherweise darum, dass man im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht.” In dem Interview sprach der Star auch über die Schattenseiten des Ruhms und seine mentalen Probleme, unter denen er litt, bevor er 1995 die Boygroup Take That verließ: „Ich glaube nicht, dass man uns für das, was wir damals nicht wussten, zur Verantwortung ziehen kann. Und wir verstanden psychische Erkrankungen nicht, und wir verstanden Zusammenbrüche nicht, und die Leute, die sie durchmachten – ich – wussten nicht, dass sie das hatten. Ich wusste nicht, dass ich depressiv war. Wie auch? Die Leute um dich herum verdienen ein bisschen Gnade.“