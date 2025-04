Stars Robbie Williams enthüllt neue psychische Probleme: ‚Ich dachte, ich hätte es hinter mir…‘

Bang Showbiz | 08.04.2025

Der britische Sänger gesteht, dass er kürzlich eine dunkle Phase durchgemacht hat.

Robbie Williams hat erneut mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen.

Der 51-jährige Popstar hat in der Vergangenheit offen über seine Probleme gesprochen, dachte jedoch, er hätte diese überwunden – nur um dieses Jahr erneut von Gefühlen der „Traurigkeit, Angst und Depression“ heimgesucht zu werden.

Gegenüber der Zeitung ‚Mirror‘ enthüllte der Sänger: „Das Jahr begann mit schlechter psychischer Gesundheit, wie ich sie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr hatte. Ich war traurig, ängstlich, depressiv. Es ist etwa zehn Jahre her… Ich dachte, ich hätte es hinter mir.“ Der Musiker gestand: „Ich dachte, das wäre das Ende meiner Geschichte und ich würde einfach in dieses wunderbare Märchenland spazieren. Dass es zurückkam, war einfach verwirrend.“

Glücklicherweise geht es dem ehemaligen Take That-Star mittlerweile wieder besser. In dem Interview erinnerte er sich an eine Zeit, in der er seine Ernährung drastisch umstellte – was so weit ging, dass er an der Vitaminmangelkrankheit Skorbut erkrankte. Allerdings war er damals sogar zufrieden, als andere sich um sein Gewicht sorgten.

„Ich hatte aufgehört zu essen und keine Nährstoffe mehr bekommen. Eine Krankheit aus dem 17. Jahrhundert, wie sie Piraten hatten! Bei einer körperdysmorphen Störung ist es so: Wenn Leute sagen, sie machen sich Sorgen, wie du aussiehst, denkst du: ‚Ich hab’s geschafft'“, enthüllte Robbie. Der ‚Rock DJ‘-Interpret fügte hinzu: „Wenn jemand sagt: ‚Wir machen uns Sorgen, du bist zu dünn‘, kommt das bei mir im Kopf an wie: ‚Jackpot. Ich habe das gelobte Land erreicht.'“