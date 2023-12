Musik Robbie Williams: Gig im Hyde Park

Robbie Williams Performs At The Royal Sandringham Estate - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2023, 10:00 Uhr

Robbie Williams wird diesen Sommer als Headliner beim BST Hyde Park auftreten.

Der ‚Let Me Entertain You‘-Popstar wurde als nächster Headliner der Konzertreihe im Londoner Hyde Park enthüllt, bei der er am 6. Juli 2024 für eine exklusive Show in Großbritannien als Hauptact auftreten wird.

In einem Statement sagte Robbie jetzt: „Es ist eine Ehre, wieder hier zu sein, um als Headliner im BST Hyde Park aufzutreten. Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen!“ Der 49-jährige Sänger wird von „Special Guests“ und einem „kompletten Support-Line-up“ begleitet, weitere Ankündigungen werden folgen. Der ‚Rock DJ‘-Hitmacher ist der zweite Name, der für die Veranstaltungen enthüllt wird, nachdem bekannt wurde, dass Andrea Bocelli am Vorabend (5. Juli) die Liste der auftretenden Künstler anführen wird. Der legendäre italienische Tenor wird als erster klassischer Künstler Geschichte schreiben, der die Sommerkonzertreihe leitet. Andrea wird auch sein 30-jähriges Jubiläum im Hyde Park feiern und sagte, dass es ein unvergessliches Erlebnis sein wird. Der 65-Jährige kommentierte kürzlich: „Der Hyde Park ist der perfekte Ort, um zusammenzukommen, um mein 30-jähriges Jubiläum zu feiern und ein Sprungbrett neu zu gestalten, das uns in die Zukunft katapultiert, die von Positivität und der Kraft des Guten durchdrungen ist. Es hier zu feiern, wird sicher unvergesslich sein, in der riesigen grünen Lunge, aus der London seit Hunderten von Jahren Atem schöpft, in diesem Park, der die Verkörperung eines glorreichen Kapitels in der Geschichte einer Nation, eines Kontinents, einer Zivilisation ist.“