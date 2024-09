Musik Robbie Williams: Kollaboration mit dem Black Sabbath-Gitarristen Tonny Iommi

26.09.2024

Der Musiker hat einen Rocksong mit dem Gitarristen der Band aufgenommen.

Robbie Williams hat einen Rocksong mit Tonny Iommi, dem Gitarristen von Black Sabbath, aufgenommen.

Der Schlagzeuger des ehemaligen Take That-Stars, Karl Brazil, verriet, dass der ‚Angels‘-Sänger die 76-jährige Heavy-Metal-Legende engagierte, um eines seiner typischen Gitarrensoli auf dem Song ‚Rocket‘ aufzunehmen, der auf einem kommenden „Gitarrenrock“-Album von Williams erscheinen wird.

Auf Robbies neuem Album wird auch ein Feature des 48-jährigen Supergrass-Frontmanns Gaz Coombes zu hören sein. In einem Gespräch im ‚Percussion Discussion‘-Podcast verriet Karl: „Er hat ein neues Album, an dem wir arbeiten. Er arbeitet mit verschiedenen Leuten zusammen, aber ich habe das Glück gehabt, einige Songs mit ihm zu machen. Wir haben mit Tony einen Track namens ‚Rocket‘ aufgenommen, was sehr zufällig ist. Er ist großartig. Es ist ein Rocksong und wirklich cool. Tony hat sein Ding darauf gemacht.“ Der 47-jährige Schlagzeuger, der auch Robbies Live-Musikdirektor ist, gab einen Vorgeschmack auf die kommende Platte und scherzte darüber, dass der 50-jährige Pop-Veteran „ein moderner Elvis“ sei: „Es ist hauptsächlich eine Gitarrenplatte. Seien wir mal ehrlich, er kann machen, was er will.“ Robbie hatte am Anfang des Jahres verkündet, dass er „jede Menge Songs geschrieben“ habe und sich heute „ehrgeiziger“ denn je fühle.